Ne propustite nezaboravnu borilačku noć uz KSW i BKFC samo na VOYO platformi

Od 20.00 iz Wer Arene u češkom Trineca na rasporedu je ekskluzivan prijenos KSW 87 eventa na kojem će nastupiti u jednoj od glavnih borbi večeri Ivan Erslan, a protivnik će mu u meču koji je dogovoren na tri runde u poluteškoj diviziji biti Rafal Haratyk.

Od 20.00 iz Wer Arene u češkom Trineca na rasporedu je ekskluzivan prijenos KSW 87 eventa na kojem će nastupiti u jednoj od glavnih borbi večeri Ivan Erslan, a protivnik će mu u meču koji je dogovoren na tri runde u poluteškoj diviziji biti Rafal Haratyk.

Event počinje u 20.00, a Erslanov meč je negdje na rasporedu oko 22 i 30, prema procjenama.

Erslanov veliki prijatelj i sparing partner u American Top Teamu Darko Stošić Stole u glavnoj borbi večeri u teškoj kategoriji borit će se protiv Michala Martineka. Stošić je u nizu od 5 pobjeda u KSW kavezu, pa sad želi i šestu.

Erslan: 'Haratyk je ozbiljan borac'

"Vjerujem i očekujem pobjedu, iako je Haratyk ozbiljan borac koji iza sebe ima ozbiljne mečeve. Sve su to ozbiljni suparnici koje je on dobivao, a s kojima sam ja trenirao u ATT-u na Floridi. Radi se o ozbiljnom suparniku i velikoj prepreci i izazovu za mene. To je stepenica koju moram prijeći i ta pobjeda donosi jako puno. Očekujem od njega da će pokušati borbu odvesti u duboke vode, da će ići na hrvanje i parter. Neće mu biti lagodno biti samnom u stojci i izmjenjivati udarce, s obzirom da sma veći i da jače udaram. Dokazao sam da imam nokaut snagu", rekao nam je prije 5 dana u studiju Net.hr-a Ivan Erslan.

Neće korisnici Voyo platforme moći uživati samo u slobodnoj borbi, jer samo sat vremena nakon početka KSW 87 spektakla u Češkoj, u 21.00 je na redu prijenos BKFC Prospect Series 2 eventa iz Liverpoola.

BKFC organizacija je u svojevrsnoj amplitudi prema gore

Boks bez rukavica brutalni je sport koji doživljava svoju ekspanziju na mapi borilačkih sportova.

BKFC neprestano ulazi na nova tržišta diljem Sjedinjenih Država, Ujedinjenog Kraljevstva i svijeta. Ambiciozni borci uvijek lupaju na vrata predsjednika BKFC-a Davida Feldmana tražeći priliku da potpišu ugovor za BKFC. Sada, uz BKFC Prospect Series, imat će priliku boriti se pred znakom BKFC-a i možda zaraditi željeno mjesto na rosteru BKFC-a.

U subotu sljedeća generacija novopečenih engleskih BKFC zvijezda pokušava zaraditi ugovor za više borbi s BKFC-om. Događaj koji se ne smije propustiti također uključuje niz boraca povratnika koji traže šansu za iskupljenje i još jednu priliku s BKFC-om, najbrže rastućom svjetskom promocijom borilačkih sportova.

