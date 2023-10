Oni ne odustaju nego hrabro nastavljaju svoju priču zato jer žele pomoći onima kojima je pomoć potrebna.

Treći put žele pomoći i sebe cijelog dati

Članovi i prijatelji udruge Rekreativni kvartiz Španskog ponovno okupljaju hrabre bicikliste i entuzijaste za njihov treći biciklistički izazov koji su prigodno nazvali - Ljubav se mjeri kilometrima - SHP za VU Leptiriće.

Foto:

Ovaj put, nesebični junaci ove priče vozit će od Španskog do Vukovara, prelazeći ukupno 325 kilometara tijekom dvije etape. Start je 17. studenog u 06.00 na Trgu Ivana Kukuljevića u zagrebačkom naselju Špansko.

Prijave koje zaprimaju na web-stranici Špansko za Vukovar zatvaraju se 10. studenog. Ako i niste neki biciklist, u akciju se možete se uključiti i donacijama na online platformi Čini pravu stvar.

Foto:

Inače, ova vožnja i čitav pothvat imaju humanitarni karakter u obliku dobrovoljnih i neobaveznih priloga, kojim svatko tko sudjeluje može subvencionirati svoju vožnju.

Kao poticaj najboljim vozačima uključili su se Hrvatski filmski savez i Kino Tuškanac sa prigodnim nagradama.

'Želimo pružiti podršku i prikupiti donacije za Vukovarske leptiriće'

"Naš cilj je pružiti podršku udruzi Vukovarski leptirići, koja je posvećena pomoći djeci s teškoćama u razvoju, prikupljajući donacije između ostalih i putem platforme Čini pravu stvar", poručuju iz udruge Rekreativni kvart.

Stjepan Vukušić, predsjednik udruge, otkrio je u razgovoru za Net.hr motivaciju za ovim humanitarnim poduhvatom.

Udruga Vukovarski leptirići pruža važnu psihosocijalnu podršku i terapije djeci na istoku Hrvatske, a donacijama omogućujete kontinuiranu podršku njihovim aktivnostima.

"Udruga pokriva preko 200 djece s raznim poteškoćama u razvoju, od mentalnih do fizičkih i motoričkih. Nažalost, nisu u programu ni socijalnog niti zdravstvenog da pokrivaju njihove potrebe za plaćanjem terapeuta i školovanja. Da bi to osigurali, kako bi Udruga Vukovarski leptirići nastavila s radom, kako bi djeca imala adekvatnu skrb, mi ćemo sjesti na bicikle i potaknuti, nadam se, ljude malo na svjestnost oko sebe, ali i ove Udruge i djece", navodi u razgovoru za Net.hr.

Ponosna ekipa

Stjepan Vukušić i ekipa jako se ponose što su u gradu, kako opisuje sam Vukušić, koji ima 101 problem, hrabri ljudi uspjeli pokrenuti Udrugu koja zasad jedina na području od Osijeka do Vukovara pruža adekvatnu potporu kad je riječ o širokom spektru teškoća u razvoju kod djece.

Ima više od 200 stalnih korisnika, a svojedobno je, objašnjava Stjepan Vukušić, zbog poteškoća s financiranjem udruga bila i pred gašenjem. Ove su godine entuzijasti iz Španskog odlučili akciju podići na višu razinu pa pozivaju Zagrepčane da im se pridruže na vožnji koju su podijelili u dvije etape.

Dvije etape - 325 km

"Istovremeno, skupljamo financijsku pomoć putem platforme Činim pravu stvar dobrovoljnim prilozima. Naša vožnja je 17. i 18. studenog na Dan sjećanja na žrtve Vukovara i Škabrnje, ali akcija će biti skroz do kraja prvog mjeseca sljedeće godine. Tko se želi uključiti u priču doniranjem, može putem platforme Činim pravu stvar, a naš izazov doniranjem iznosa koji je adekvatan", govori Stjepan Vukušić.

Akciju provode u povodu Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje...

"To nam je jako bitan datum, to su nam bitni dani zbog toga što smatramo da našim izazovom bicikliranja rute dajemo i počast ljudima, pravim i istinskim junacima koji su tih dana hrabro držali Vukovar i bili u puno gorim uvjetima nego što ćemo mi biti kad ćemo voziti", ponosno ističe Vukušić.

Inače, staza ovog biciklističkog izazova podijeljena je u dvije etape. Prva etapa je od Španskog do Slavonskog Broda 220 km, dok se druga etapa nastavlja sljedeće jutro vožnjom od Slavonskog Broda do Vukovara još stotinjak. Znači, vozit će se i 18. studenog...

"Bit će hladno, moguća je i kiša, ali nije nam teško jer želimo pomoći. Isto tako, sve je to ništa u usporedbi na ono što su hrvatski vojnici, branitelji, prošli u obrani Vukovara i Škabrnje. Na taj način, želimo odati počast hrvatskim herojima, sinovima, koji su se do zadnjeg borili i bez resursa do zadnjeg držali grad, na taj način spasivši vjerojatno još tisuće života", priča Stjepan Vukušić.

Kotizacija 50 eura

Tijekom cijelog izazova, sudionici će voziti po cestama uz osiguranu pratnju kako bi se osigurala sigurnost tijekom vožnje i podrška u slučaju potrebe, priča nam Stjepan Vukušić. Ova prekrasna ruta omogućuje vam da istražite raznolikost krajolika i doživite nevjerojatne prizore dok se približavate cilju u Gradu heroju - Vukovaru. Ali, to nije sve...

Uveli su i kotizaciju od 50 eura, što obuhvaća i troškove motela, spomenutu motoriziranu pratnju, pića i energetske pločice, okrjepu, gelove, sponzorski paket, fotografije te prijevoz iz Vukovara. Odlučili su i da će ograničiti broj sudionika na 20, ponajprije zbog sigurnosti.

"Imamo limitirano 20 sudionika s motoroziranom pratnjom, s potpunim pokrivanjem cijele vožnje što se tiče digitala, marketinga i medija. Bit će tu i suport od strane sponzora, a sav novac koji će nam ostati od organizacije ćemo uplatiti za Vukovarske leptiriće."

Ljudi, donirajte!

Svojom donacijom, potporom i sudjelovanjem u ovom Izazovu osigurati će sredstva za daljnji rad Udruge i neke nove pobjede tih malih šampiona. To možete i vi. Pomoći će i učenici XIII Gimnazije u Zagrebu i to je najveća razlika u odnosu na prijašnje dvije vožnje, dva pothvata, izazova...

"U suradnji sa XIII Gimnazijom, projekt koji mi vozimo na cesti, znači 325 kilometara ćemo odvoziti na cesti, na biciklu, a učenici XIII Gimnazije su došli na ideju da sudjeluju na način da i oni voze, samo u školi. Tako će sjesti na ergometar 17. studenog i sva djeca, svi učenici, oni koji to žele, voziti će naizmjence, a poanta i jako bitna stvar je da ergometar - bicikl ne smije stati. Želimo da što više djece odvozi, da virtualno odvoze svoje kilometre. To nam jako puno znači", zaključio je Stjepan Vukušić.

Više o inicijativi možete pogledati na linku https://spanskozavukovar.com/.