Ozana Berta Plišić: 'Bilo ne strah debija na FNC-u, ali preživjela sam'

Ona je bila iznenađenje FNC 11 eventa u Areni Zagreb prošle nedjelje koji se prenosio ekskluzivno na PLAY Premiumu, a na istoj platformi možete pogledati i reprizu. Ozana Berta Plišić, 21-godišnja Riječanka, imala je debi na FNC-u.

Ozana Berta bila je novo lice među ring djevojkama koje su mamile pozornost svih koji su došli uživati u priredbi koja je bila uistinu i više od toga. Rea i Dagmar od 2020. nastupaju kao ring djevojke na FNC-u, a sad je došlo vrijeme da im se priključi i nihova najmlađa sestra.

"Bilo me je strah moram biti iskrena. Em se prenosio na RTL-ovoj PPV platformi PLAY Premium i znala sam da će svi živi pratiti priredbu, a uz to očekivala sam da će Arenu Zagreb pohoditi rekordan broj ljubitelja slobodne borbe dosad kad je u pitanju FNC. No, hvala Bogu, preživjela sam i presretna sam kako se sve odvilo", rekla je nasmijana i dobro raspoložena Ozana Berta čiji intervju s njom za portal Net.hr prenosimo u cjelosti:

"Na početku me je baš bilo strah. Sestre su me čitavo vrijeme tješile, roditelji su mi govorili prije puta da se smirim, da će biti sve u redu. A meni u glavi kaos... Kako će ispasti, hoću li pasti u kavezu pred svima. Onda kad sam izašla prvi put, skužila sam i sama da nije tako strašno. Na svu sreću, nismo nosili štikle nego tenisice i bile smo obučene u sportsku opremu, imale smo kratke hlačice i topić."

Trenutak istine za Ozanu se dogodio u prvoj borbi između Marina Mikulića i Stanislava Krofaka prije treće runde. Stisnula je zube i odradila što je trebala. Sve je nakon toga bilo lakše...

'Strah je nestao'

"Tad mi je laknulo, strah je nestao. Kad sam to napravila, kad sam to izvela, prošetala se kavezom, onda je sve krenulo. Rea i Dagmar su išle prve, da ja mogu poloviti kako se to radi, da mi bude lakše i onda sam ja išla treća. Kad sam izašla u kavez prvi put, u glavi mi je bilo samo da ne padnem. No, brzo sam shvatila da stvarno nije strašno. I kasnije sam izlazila bez problema. Naravno, pazila sam na hodanje, osmijeh i te neke karakteristike ring djevojaka, na detalje koje svaka ring djevojka treba imati. I naravno, da se vidi broj runde. Zato smo i tu na kraju krajeva".

Arena Zagreb je bila krcata, svi su gledali u nju. Ring djevojka baš na sve mora biti spremna...

"Najviše me se dojmio doživljaj. Produkcija je bila prvoklasna. Uzbuđenost, zanimljivost, nekako sam baš bila pod dojmom svega. Što se tiče mečeva, moram biti iskrena kako sam se totalno pogubila što se tiče borbi. Bilo ih je toliko puno da ne znam niti imena boraca niti koliko je mečeva bilo (smijeh). Shvatite me, bilo me toliko trta da sam samo bila koncentrirana na vlastitu prezentaciju u kavezu. Nakon eventa smo sestre i ja otišle na sladoled, malo se rashladiti i da dođemo k sebi, a onda u krevet. Bile smo umorne".

Na kraju su joj sestre rekle kako je bila super, pa čak i bolja nego ona u debiju.

"Rea i Dagmar prije priredbe su me brifale da moram izaći u to i to vrijeme. Smirivale su me. Da nije bilo njih ne znam kako bi to sve ispalo."

Oduševljena

I dalje će Ozana Berta nastupati na FNC eventima jer je oduševljena.

"Naravno, ako me budu zvali rado ću se odazvati", govori nam rođena Riječanka koja studira na Građevinskom fakultetu - druga godina. Oduvijek joj je matematka dobro išla i ima ju u malom prstu...

"Zbog toga sam upisala Građevinu. Uvijek mi je bilo bolje raditi zadatke nego učiti teoriju."

Priča tri jezika - talijanski, španjolski i engleski. I ona je kao i sestre jako dobro odgojena djevojka. Svaka čast njihovim roditeljima, baš su napravili dobar posao...

"Jesu, baš jesu i sestre i ja im puno toga dugujemo. Čitav svoj život su posvetili nama i na tome im hvala. Imamo sjajne roditelje. Mama je, doduše, stroga, tata pak sve dopušta (smijeh), ali oduvijek smo znale granicu koju nesmijemo prijeći. U našoj kući tako je uvijek moralo biti i tako je dan danas. Nema labavo. Baš im dugujemo puno i na svemu im hvala. Imamo najbolje roditelje na svijetu", kazala je Ozana.

O stereotipima

Stereotipi o ring djevojkama ni nju ne zanimaju, ne osvrće se što pojedinci, zločesti pojedinci - govore!

"Što sam starija to me manje zanima. Ne obraćam pažnju uopće. Prije kad sam bila mlađa jesam, ali sad više ne. Niti ja nemam nekih stereotipa prema drugima. Tim više jer smo odgojene na taj način da radimo kako bi bile samostalne, da ne ovisimo o roditeljima. Naši mama i tata su baš pogodili u odgoju. Sa nekih 19. sam već počela honorariti, hostesirati, pazila sam da ne budem na teret starcima. Da im što više olakšam."

'Privuče me izgled, a zadrži karakter'

A kakav je dečko može osvojiti i što je privlači kad su u pitanju dečki?

"Privuče me izgled, a zadrži karakter. Važniji mi je karakter nego izgled. Iskrenost, poštenje, dobrota, lojalnost... Naravno, ne smije mi lagati. Uglavnom, sve što su i moje sestre vama bile rekle (smijeh). Naravno, poštovanje je bitno. Moramo se uzajamno poštovati. Bila sam zaljubljena, osjetila sam što znači biti zaljubljena, ali dosta sam pritom stabilna. Uvijek razmišljam glavom, ne gledam sve srcem. Nije da trčim za dečkima kao neke. Moram vam priznati da sam normalna (smijeh), a što se tiče mog statusa, on je slobodan - nemam dečka".

'Slušam sve'

I za kraj nam je Ozana otkrila kakvu muziku sluša...

"Slušam sve i cajke. Izlazim na cajke, pa u Rijeci vam baš nema puno izbora. Ovdje su sve cajke za izaći. Nema baš strane muzike. Da je event bio u subotu, sigurno bi izašle van u Zagrebu. Bila je nedjelja, nedjelja na ponedjeljak kad je završio pa nismo baš nigdje ni mogle izaći. Sve u svemu, bilo je za pamćenje".

Za spomenuti kako reprizu odličnog FNC 11 eventa možete pogledati isto na PLAY Premiumu.