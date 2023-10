Preko 13 000 trkača, od toga preko 1200 Hrvata, trčat će najveći maraton u regiji

Ljubljanski maraton najveći je maraton u regiji, a ovih dana u slovenskoj metropoli samo se priča o tome. Maraton koji je izazov za mnoge održat će se u nedjelju, 22.10.2023., a prijaviti se mogu svi. Prijave traju do utorka.

Natjecatelji mogu birati između tri utrke. Garmin koja se trči 10 km, polumaraton 21 km i maraton 42 km. Maraton i polumaraton start će u devet sati, dok će Garmin utrka početi 20 minuta kasnije. Start će se ove godine održati na Trgu Ajdovščina.

Organizatori se nadaju što većem broju prijava, ali to uopće neće biti problem s obzirom da se do sada prijavilo 13. 000 trkača, a prijave su još uvijek otvorene. Zainteresiranost za ovu utrku itekako je velika, a to potvrđuju i brojke. OVDJE se možete prijaviti.

Na najveći regijski maraton prijavilo se više od1.200 Hrvata, koji su iznimno cijenjeni trkači i ova brojka dodatna je pozivnica za ostale željne izazova i nadmetanja. Sama činjenica da je mjesec dana prije završetka prijava bilo više prijavljenih trkača nego prošle godine govori o dobroj organizaciji i kvaliteti ovog maratona.

