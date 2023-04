Hrvatska muška gimnastička reprezentacija letom iz Zagreba u petak ujutro otputovala je u Tursku, u Antaliju koja je do 16. travnja domaćin Europskog seniorskog prvenstva u sportskoj gimnastici.

Prvi dio velike hrvatske delegacije koja je otišla put Turske čine gimnastičari Tin Srbić, Filip Ude, Aurel Benović, Jakov Vlahek, Mateo Žugec i Marko Jovičić i njihovi treneri Lucijan Krce, Vladimir Mađarević, Igor Kriajimskii, Emil Šanjek i Miroslav Pavlović.

'Odradili smo završne pripreme kako smo trebali'

U subotu će na put i ženska reprezentacija u sastavu Christina Zwicker, Tina Zelčić, Sara Šulekić, Antea Ercegović i Nika Kukuljan Frleta, te njihovi treneri Diana Lukašić, Marko Brez i Vladimir Ilić.

"Spremni smo za odlazak na EP. Odradili smo završne pripreme kako smo trebali. Osobno se osjećam jako dobro. Dobro sam trenirao, dobro sam se pripremio za ovo natjecanje kroz tri nastupa na Svjetskim kupovima u Cottbusu, Dohi i Bakuu. To su mi bile pripremna natjecanja za Antalyju, ali i kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo krajem godine. Na ovom EP-u imam malo manji pritisak nego na tim Svjetskim kupovima, ali odradio sam ih jako dobro. Prvi put nakon dugo vremena i fizički i psihički osjećam se jako dobro. Nemam nikakvih ozljeda. Ključna kost i rame su zaliječeni, vježba je spremna... Promijenili smo malo koncept vježbe u odnosu na prošlu godinu koja nije bila baš rezultatski bajna, ali je puno značila da pronađemo ono što je bitno za novu sezonu. I to smo i našli. U kvalifikacije idem sa „slabijom“ vježbom, s početnom ocjenom 5.5, za što mislim da je dovoljno jaka za finale. A u finalu onda idem 5.9 s novim elementom Kolman. To sam isprobavao i u Bakuu i Dohi, oba puta sam odradio u finalu. Spremna je vježba. Mislim da je to vježba koja mi može donijeti borbu za medalje, a nakon dva europska srebra to i jest moj cilj. Jednog dana u karijeri, a možda je to već sada, želim osvojiti europsko zlato. Potrudit ću se da to i napravim. Mislim da sam spreman za to“, poručio je srebrni olimpijac iz Tokija, Tin Srbić.

'Jako sam zadovoljan s odrađenim pripremama za ovo EP'

Kvalifikacije gimnastičara na rasporedu su u utorak, dok je ženska borba za ulazak u finala na rasporedu dan kasnije, u srijedu.

"Jako sam zadovoljan s odrađenim pripremama za ovo EP. U jako dobroj sam formi. Vježbu na parteru ću ići s početnom ocjenom 6.2 i sigurno ako je odradim onako kako je radim doma na treninzima, mogu očekivati ulazak u finale i borbu za medalju. Preskok sam podigao na još jednu razinu više posljednjih mjesec dana. Ići ću skokove s početnim ocjenama 5.6 i 5.2, prvi skok sam pojačao u odnosu na start sezone na Svjetskim kupovima. Ako taj prvi skok stanem bez nekih velikih grešaka i drugi napravim prosječno, mogu očekivati i ulazak u finale i na preskoku. Neću si stvarati pritisak, želim se samo koncentrirati na treninge u Antalyji prije kvalifikacija i imati mir u glavi. Formu i energiju imam, dobro se osjećam... Uz malo sportske sreće mogu očekivati jako dobre rezultate na ovom EP-u“, rekao je uoči puta Aurel Benović, još jedan jaki hrvatski adut za velike stvari u Turskoj.