Revolucija u vaterpolu započinje u Zagrebu: Evo koja su nova pravila

Zagreb će od srijede biti domaćin jakog vaterpolskog turnira Svjetskog kupa, na kojem će u sljedećih tjedan dana igrati reprezentacije Hrvatske, Italije, Mađarske, SAD-a, Japana i Francuske. Turnir bi trebao donijeti revoluciju u vaterpolu jer će se na njemu testirati nova lopta, ali i izmijenjena pravila sporta.

Međunarodna organizacija vodenih sportova odlučila je na europskim turnirima Svjetskog kupa u Zagrebu i Podgorici promovirati novu vaterpolsku loptu. Proizvođač tvrdi da je uspio za 26 posto poboljšati njeno prianjanje u vodi. Ono što ipak najviše pobuđuje interes su nova pravila. Ovako o njima piše Hrvatski vaterpolo savez:

Pravilo 2 metra

Prostor u kojem vrijedi pravilo 2 metra je malo sužen. On se sada odnosi na prostor 2 metra od gol-crte prema sredini bazena (kao i dosad), ali bočne su strane ograničene na po 2 metra od lijeve odnosno desne vratnice. Gledatelji će odmah to uočiti budući da će na 2 metra od lijeve i desne vratnice postojati jasna oznaka, najvjerojatnije u crvenoj boji. Kada bi to usporedili s nogometom, to je nešto nalik prostoru peterca unutar kaznenog prostora.

To konkretno znači da igrač (s loptom ili bez nje) ako se nalazi primjerice tik do korner crte, ali dalje od 2 metra od vranice, NIJE u 2 metra. Pozicija igrača se gleda prema glavi, a ne nekom drugom dijelu tijela.

Peterac

Vrlo zanimljiva i dobra odluka. Dosad bi sudac u slučaju počinjenja prekršaja za kazneni udarac, istog trenutka prekidao igru, sudio peterac neovisno tomu što je možda napadač postigao već gol (iako pod prekršajem) ili je u izglednoj situaciji za postizanje gola.

Sada sudac može odgoditi odluku o označavanju kaznenog udarca i pričekati vidjeti akciju napadača do kraja (primjerice, protunapad), ali obvezno mora cijelo vrijeme, i u trenutku same akcije, podignutom rukom označiti da se radi o potencijalnom petercu.

Ako napadač postigne gol, pogodak se priznaje i nema potrebe za petercem, ali ostaje jasno osobna pogreška počinitelju prekršaja. Ako napadač u puštenoj akciji ne postigne gol, sudac tada dosuđuje kazneni udarac.

Izvođenje peterca

Tijekom izvođenja kaznenog udarca, osim vratara i izvođača peterca, svi ostali igrači moraju biti udaljeni na liniju 6 metara, ne kao dosad 5 metara od crte gola, te udaljeni od izvođača najmanje 3 metra, ne kao dosad 2 metra.

Teorijski dakle, neki igrač može biti na 6 metara od linije gola ili gol-auta, ali ujedno i 3 metra sa strane. Ovo daje značajno veću mirnoću igraču pri izvođenju peterca, ali ga stavlja i u bitno povoljniji položaj ako se lopta odbija od vratnice, grede ili ju odbije vratar.

Isključenje bez lopte

Situacija koja je dosad u vaterpolu bila bolja od peterca. U gužvi pred golom, sudi se prekršaj na primjerice centru momčadi koja napada. Njegov čuvar napušta igru, a momčad koja napada to vješto i brzo koristi tako da vanjski igrač brzo asistira centru koji je posve nečuvan. Sada sudac mora pokazati broj isključenog igrača, te nakon toga dati znak napadaču za izvođenje.

Kartoni

Žuti karton sada može dobiti i igrač i službene osobe na klupi. Dosad su oni odmah dobivali crveni karton. Iznimka je dakako, kao i dosad, glavni trener koji može dobiti žuti, kao i crveni karton. Ako glavni trener dobije crveni karton, njegovu ulogu može preuzeti pomoćni trener ili i druga službena osoba s klupe, ali i kapetan momčadi.

Nasilna akcija

To je novi termin koji mijenja dosadašnji koji se na engleskom zvao brutality ili brutalnost. Violent action ili nasilna akcija nosi automatski 1 do 2 utakmice zabrane nastupa.