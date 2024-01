Savez se ispričao jer dio navijača s ulaznicom nije mogao na tribine i gledati pobjedu Hrvatske za finale

Hrvatska vaterpolo reprezentacija igrat će u finalu Europskog prvenstva kojem smo domaćini nakon što su s 11-8 pobijedili Španjolsku.

Ipak, organizacijski nije prošlo dobro jer veći broj osoba s kupljenim ulaznicama nije mogao ući na tribine plivališta uz Savu u Zagrebu.

Priopćenje Saveza prenosimo u cijelosti:

"Svjesni neugodne situacije da je prije utakmice polufinala Hrvatska – Mađarska, veći broj osoba s kupljenim ulaznicama bio u nemogućnosti ući na tribine i nazočiti utakmici, najdublje se ispričavamo našim navijačima. Do ovog je propusta u određenoj mjeri došlo i zbog pomjeranja termina početka utakmice, što je dovelo do zabune, ali smo svjesni da nas to ne amnestira odgovornosti zbog koje se još jedom ispričavamo.

Ujedno, opovrgavamo navode nekih medija da je policija bila ta koja je zapriječila ulazak navijačima u bazen odnosno na tribine. Odluka je bila na nama kao organizatorima, a iz sigurnosnih razloga kada je bilo vidljivo da su sva mjesta ispunjena."

Nadamo se da će slične scene neće ponoviti u utorak kada nas od 20.15 sati čeka finale protiv Španjolske.

Napete i atraktivne utakmice te još jedan pohod Hrvatske na novu medalju gledatelji mogu pratiti od 10. siječnja - na glavnom kanalu RTL-a i streaming platformi VOYO.

