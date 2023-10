Dana White potvrdio da je Miočić vrlo ljut: 'Stipe je očekivano jako, jako uzrujan'

Otkazan je meč između Stipe Miočića i Jona Jonesa jer se Jones ozlijedio na treningu i ne stigne se oporaviti na vrijeme.

Oni su se trebali boriti 11. studenoga u Madison Square Gardenu u New Yorku u borbi za titulu prvaka teške kategorije UFC-a.

Šef UFC-a Dana White je na druženju s novinarima otkrio pozadinu cijele priče oko velikog meča: ''Jones je mislio da isprva nije toliko ozbiljno. Kad je napravio pretrage kod nas bio je jako pogođen, a mi smo se okrenuli novoj borbi", rekao je pa nastavio objašnjavati:

''Stipe se neće boriti za privremeni pojas. Jones je rekao da se i dalje želi boriti sa Stipom i tako će i biti. Imate najvećeg teškaša u povijesti protiv najvećeg MMA borca u povijesti. To je borba za naslijeđe za obojicu. Čak i sam poziv Stipi i nuđenje borbe za privremeni pojas bili bi pokazivanje nepoštovanja. Ovo je borba legendi. Dvojice najvećih svih vremena. Navijači to žele, ja to želim i oni to žele", kaže pa tvrdi:

''Stipe je očekivano jako, jako uzrujan zbog svega. Prošao je kamp, uložio novac u sve to. Da, uzrujan je. Ali, zašto bi htio ijednu drugu borbu od one s Jonesom koja mu može donijeti pojas? Jasno, zaslužuje biti uzrujan. Ali to je tako, jedna od situacija u kojoj ne možete nikog kriviti'''

