Ostalo je još četiri dana do finale četvrte sezone FNC Armagedon Jamnica Pro Sport MMA lige u Bugojnu, a jedan od onih koji su izazvali najveći interes svojim nastupom je i Selver Mahmić.

Novi MMA spektakl, FNC Armagedon, očekuje nas u subotu, 22. srpnja, a prijenos uživo moći ćete pratiti putem PLAY Premium platforme.

Jaki card

Osim finalista u perolakoj, lakoj, srednjoj i poluteškoj kategoriji, na "cardu" će biti i pet "superfightova" koji će većinom ponuditi borbe domaćih boraca. Selver Mahmić i Tariel Abbasov jedan su od tzv. Superfightova. Nema sumnje, FNC na velika se vrata vraća u Bosnu i Hercegovinu.

Javio nam se popularni vatrogasac iz Maglaja koji je oduševio simpatičnošću i duhom…

"Znate kako su ono napisali, Stipe Miočić za siromašne (smijeh). Šalu na stranu, u procesu sam skidanja kilograma pa moram biti sretan. To je dio posla, mora se, to smo izabrali", kazao nam je u šaljivom tonu Selver Mahmić i nastavio:

Nikad spremniji

"Super sam, nikad spremniji. U životnoj sam formi. Znam, da to svi govore, ali odradio sam jak kamp, najbolji ikad, s najjačim timom ljudi oko sebe ikad u životu. Uz American Top Team, odradio sam pripreme i sa Soldićem i Tibauom u Vitezu. Roberto i ja smo postali prijatelji, baš smo kliknuli i profesionalno i privatno. Nema tu što, čast mi je s njima bilo raditi, trenirati, uopće i dijeliti strunjaču kako se ono kaže. Velika, velika čast… Radili smo neke stvari, pokazivali su mi, vjerujte to je čast kad ti Soldić i Tibau pokazuju šeme, cimaju se oko vas, kad treniramo zajedno…"

Treniranje sa Soldićem i Tibauom dovelo ga je, kako tvrdi, do forme u kakvoj nije još bio, ali ni znanja…

"Tehničko taktički sam napredovao, a najviše psihički. Ako Bog da, pokazat ću to u subotu, pa što Bog da. Jesam li što mokazao Soldiću? Ma što ću ja njemu pokazivati, on je meni pokazivao neke stvari što se tiče samog treninga, ali i ostalih aspekata MMA - hrvanje, udaranje, ma sve… Jednu noć je bio i Đevad Poturak, legenda, kao i Erko Jun. Ahmed Vila… Trenirali smo stand-up, pomoglo mi je to jako. Naravno, proveo sam jedno vrijeme i u ATT-u u Zagrebu. Bili su tu braća Sičaja, Erslan, Croata, Pejić, svi smo trenirali. U subotu me nema što iznenaditi."

Trenirao s jakom ekipom

Imao je oko sebe tijekom čitavog kampa baš jaku ekipu…

"Jesam da i hvala Bogu na tome. Oni su me zvali, nije da sam se ja nešto nametao njima. Vidjeli su u meni dobrog sparing partnera, vjerojatno, kao i potencijal. Trenirali smo cijelo vrijeme."

Koliko stiže autobusa iz Maglaja u Bugojno?

"Ako Bog da puni se autobus. Dosta ih ide i autima. Maglaj je udaljen nekih dva sata od Bugojna. Očekujem da će goriti atmosfera".

Biti vatrogasac plemeniti je posao…

"Je, jako se ponosim time što sam vatrogasac. Častan posao, ozbiljan, dosta mi pomaže što se tiče načina borbi, smirenosti, snalažljivosti. Hvala mojim kolegama koji mi izlaze u susret u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Maglaj. Mijenjaju me kada su pripreme i kad su mi mečevi. Odužit ću im se sigurno."

'Imao sam najjači kamp dosad'

"Napredujem iz borbe u borbu i mislim da ću ovog puta pokazati koliko sma napredovao. Kamp sam imao najjači dosad, iz svake borbe izlazim i u novu ulazim pametniji, iskusniji, sigurno da će i ovog puta biti tako. Proučavali smo suparnika. I s momcima u Maglaju s kojima isto treniram, najviše, ne smijem to zaboraviti. Proučili smo suparnika Tariela Abbasova i u Maglaju i u ATT-u. Sa Tibauom sam gledao, proučili smo ga. Iskusniji je suparnik, nema tu govora, neće biti lako, ali nema me što iznenaditi. Spreman sam na sve. Jedva čekam", zaključio je Selver Mahmić.

I za kraj, Selver Mahmić je poručio:

