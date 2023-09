Velika sramota: Slučaj rasizma u gimnastici osudila i olimpijska prvakinja

Prijašnjih godina bilo je nekoliko slučajeva psihičkog ili seksualnog zlostavljanja u svijetu gimnastike, a najnoviji problem je rasizam. Doduše, sam nesretan događaj zbio se još prošle godine, ali sada je videosnimka pogledana širom svijeta, a oglasila se i najbolja gimnastičarka svijeta.

''Kada se pojavila ova snimka, javili su mi se njezini roditelji. Slomilo mi se srce kad sam to vidjela, pa sam joj poslala mali video. Nema mjesta za rasizam ni u jednom sportu, ni bilo gdje drugdje”, napisala je četverostruka olimpijska pobjednica, Simone Biles.

Naime, riječ je o jednom natjecanju iz gimnastike za djecu i ceremoniji u kojoj su sve djevojčice dobile medalje, osim jedne. Tamnoputa djevojčica sa smiješkom iščekuje da i ona dobije svoj primjerak medalje, ali kako vrijeme odmiče sve je jasnije kako od toga neće biti ništa, jasno se vidi na videosnimci.

Incident se dogodio u ožujku prošle godine na natjecanju Gymstart u Dublinu, ali dokaz je sada vidjelo nekoliko milijuna ljudi, te Irski gimnastičarski savez više ne može kriti istinu ili ignorirati taj događaj.

Iz Saveza su kazali kako su dobili pritužbe roditelja nesretne djevojčice još u ožujku 2022. godine:

''Organizirana je neovisna medijacija koja je dovela do rješenja oko kojeg su se obje strane složile u kolovozu ove godine. U sklopu istrage o incidentu, uključena dužnosnica izrazila je duboko žaljenje zbog pogreške, te uputila pisanu ispriku. Djevojčica je naknadno dobila svoju medalju'', stoji u priopćenju.

Savez se nije ispričao, pa je majka to rekla medijima, ali i najavila pritužbu Etičkoj komisiji

''Često smo jedina crna obitelj na gimnastičkim natjecanjima i ovaj događaj je za nas bio jako bolan. Sada je osam milijuna ljudi vidjelo ovaj video. Od Pakistana do Etiopije, svi su se mogli uvjeriti koliko je to bilo pogrešno, ali Irski gimnastički savez još uvijek to ne može prihvatiti i ispričati se'', kazala je majka tamnopute djevojčice.

Time je ponukala Savez da se napokon ispriča, što se i dogodilo ovog ponedjeljka:

''To se nije smjelo dogoditi i zbog toga nam je duboko žao. Cijelo smo vrijeme radili u dobroj vjeri i s najboljim namjerama, pokušavajući riješiti ovaj vrlo težak i osjetljiv problem. Ponudili smo osobnu ispriku nakon incidenta jer smo vjerovali da je to najbolji pristup. Sada znamo da moramo učiniti više i posvećeni smo tome da se ništa slično više nikad ne dogodi. Drago nam je što gimnastičarka i dalje sudjeluje na natjecanjima i za kraj želimo jasno reći da osuđujemo svaki oblik rasizma'', stoji u priopćenju.

