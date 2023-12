Slovenski Rocky iskreno uoči FNC 14: 'Razmišljao o tome da bih i završio svoj život'

U jednoj od najspektakularnijih borbi FNC 14 eventa u Sarajevu kojeg možete pratiti na Voyo platformi, borit će se 'Slovenski Rocky' - Miran Fabjan i povratnik u oktagon Tomo Spahović.

Povodom velikom meča, u Podcast Inkubatoru, gostovao je Fabjan i otkrio intimne stvari iz mračnog razdoblja svog života: "Kad sam se počeo baviti MMA-om, bio sam baš u crnom razdoblju života, depresija, droga, kokain… Išao sam dva puta tjedno u teretanu, znaš kad radiš stvarno loše stvari i onda odradiš jedan trening i misliš da je to dobro, ali onda opet ‘udaraš‘ i opet si u govnima. Bio sam u ku**u najviše što čovjek može biti, nisam imao nikoga, svi su se micali od mene, nitko nije htio biti u mojoj blizini niti sam ja ikoga htio. Samo droga, alkohol, k**ve, život za k**c. Kad to radiš, ti nisi ni svjestan koliko si u ku**u, a kad to shvatiš onda je već kasno da se možda vratiš", rekao je i nastavio:

"Puno sam tada razmišljao o tome da bih i završio svoj život. Nisam imao izlaza, rastao sam se sa suprugom, ne mogu opisati koliko je strašno to razdoblje bilo. Nisam imao muda da se ubijem i rekao sam si da moram živjeti. Počeo sam sve mijenjati, razgovarao sam s Dževadom Poturkom, on mi je približio islam kojeg prakticiram posljednjih godina, idem u džamiju i molim se pet puta dnevno. Otkad sam to počeo raditi, sve je krenulo nabolje. Privatan život, imam odličnu djevojku, odnos s djecom mi je vrhunski, treninzi…"

Priča je dobila sretan kraj:

"Razmišljao sam bi li išao kod Zelga ili u ATT pa mi je partner Nejc Potokar rekao da idem kod Zelga. Nazvao sam Zelga i pitao ga mogu li ponekad doći na trening, na što mi je on odgovorio "Ti si prijatelj, dođi". Dođem tamo na trening, Vitasović me prebije k‘o vola, a ja pomislim: "To je to". Da sam došao tamo i pomeo ih sve, vjerojatno bih otišao u ATT, ali kad sam vidio kako me ovaj prebio, i gore, i dolje, i bacao me… Onda vidim Andija Vrtačića, koji me isto prebio. Rekoh: "OK, ovdje mogu puno naučiti". Počeo sam tamo trenirati i jednostavno sam se uz trening maknuo od alkohola, droge i noćnog života."

U subotu, 16. prosinca, očekuje nas spektakularna borilačka večer koju možete pratiti UŽIVO na VOYO platformi. U 19 sati počinje prijenos priredbe najveće regionalne borilačke organizacije - FNC 14 iz Sarajeva, a sat vremena kasnije počinje event vodeće europske MMA organizacije - KSW 89 u poljskom gradu Gliwice.