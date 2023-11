PRAVA NAVALA Sport koji je u Hrvatsku doveo Prosinečki pravi je hit: Rezervacije su i do tri tjedna unaprijed

Rezervacije su sada, kažu nam, i do tri tjedna unaprijed, a na dan stiže i do 300 igrača. Sport nalik tenisu i skvošu. Igra se na umjetnoj travi iza zidova od pleksiglasa u parovima i to s manjim reketom koji nema žice, a ni snagu