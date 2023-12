Strava u Australiji: Bivši svjetski prvak osumnjičen za ubojstvo supruge, pregazio ju je autom nakon svađe?

Australac Rohan Dennis, bivši svjetski prvak u biciklizmu, uhićen je i osumnjičen za ubojstvo svoje supruge. Prema pisanju tamonjih medinja, sumnjiči ga se da je nakon svađe automobilom pregazio svoju suprugu Melissu, a ona je od posljedica teških ozljeda u nedjelju ujutro preminula u bolnici.

Dennis je navodno svojim džipom pregazio suprugu, nakon čega je netko od susjeda pozvao hitnu pomoć.

On je prije nekog vremena izjavio da ima "kratak fitilj" te da brzo gubi živce. Tada je govorio o incidentima tijekom utrka, no, nažalost, očito se to odnosi i na njegov privatan život.

Već je ranije optužen za nemarnu vožnju zbog koje je jedna osoba izgubila život, a sada mnogi u Australiji za njega traže doživotnu kaznu.

Rohan je 2018. i 2019. postao svjetski prvak u cestovnom biciklizmu.

