Ipak nije išlo, iako smo u jednom trenutku bili uvjereni kako ga ima, kako će u Hrvatsku donijeti još jedan pojas prvaka. Hrvatsko hrabro srce, bare knuckle princ Marko Martinjak, sinoć je u Dubaiju izgubio brutalnim nokautom što ga je razočaralo, jer do trenutka nokauta dominirao je u trokutastom ringu.

Martinjak je imao priliku osvojiti i treći svjetski pojas (Police Gazette World Diamond Belt) u najprestižnijoj BYB Extreme organizaciji nakon što je otišao u višu kategoriju (kruzer), no nažalost nije uspio. Borbu je otvorio jako dobro, vidjelo se da je tehnički na puno višem nivou od svog protivnika Jaromea Hatcha ali jedna ga je neopreznost koštala nokauta.

Marko je već u prvoj rundi dva puta rušio svog protivnika na pod i kada se mislilo da je borbi kraj i da još jedan njegov pojas stiže u Hrvatsku, Jarome je prvo "zakačio" Marka jednim dobrim udarcem, a nakon brojanja ga i nokautirao. Marko je fino popio udarac i kad je pao na užad, izgledalo je to prilično ružno. Revanš bi trebali gledati već u lipnju (6. mjesec), a nešto više o tome, kao i o samoj borbi Marko je govorio na svome Instagram profilu.

"Pozdrav ekipa. Evo kao što svi vidite, živ sam, zdrav sam, malo naotečen i malo mi je puklo uho. Nemam pojma ni kako ali što je tu je. idemo dalje. Većina vas je gledala borbu. Bio sam bolji ali jedan trenutak neopreznosti s moje strane i dogodilo se to što se dogodilo. Nažalost, mislio sam da ga imam, da je gotov nakon onog drugog nokdauna. Mislio sam da ako ga još jednom srušim da se više neće dići ali je*iga što je tu je, idemo dalje. Revanš bi trebao biti u lipnju u Engleskoj, nadam se da će prihvatiti. Znam da sam bolji od njega, znam da sam kvalitetniji od njega, svi su toi rekli ali eto... Jedan trenutak neopreznosti. Stvarno sam dobro ljudi. Hvala svima na podršci, hvala što ste pitali za mene kako sam, stvarno sam dobro, to je samo još jedan dan u uredu. Najviše sam razočarao samog sebe, ali što je tu je, idemo dalje. Malo me spustio na zemlju i to je to. Još jednom hvala svima", kazao je hrabri Marko Martinjak.