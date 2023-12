Tucak okupio Barakude: 'Cilj je medalja i OI u Parizu'

U subotu, 9. prosinca s prvim treningom u 11.00 sati na bazenu Mladosti uz Savu, u Zagrebu počele su pripreme europskih prvaka za obranu zlata iz Splita 2022.

Naime, naša muška vaterpolska reprezentacija, svih 20 pozvanih igrača, okupila se u Zagrebu koji će biti i glavno pripremno uporište Barakudama za 36. Europsko prvenstvo kojem je naša država domaćin, u Dubrovniku i Zagrebu, od 4. do 16. siječnja 2024., pišu službene stranice HVS-a.

"Prva dva dana ćemo imati više rasplivavanje, relaksirajuće treninge jer je igračima nužno da se barem malo odmore, predahnu. Još do prije koji dan su igrali u svojim klubovima u europskim natjecanjima ili finala kupova", za početak okupljanja će izbornik Ivica Tucak.

"Ono najbitnije je da su svi zdravi, neka samo tako i ostane. Na početku priprema ćemo se odmah i cijepiti protiv gripe, kako igrači, tako i cijeli stožer. Za svaki slučaj, sezona je prehlada i gripa, mi smo u velikom naporu i mislim da je to pametno i odgovorno. Zatim ću iskoristiti prva dva dana zagrebačkih priprema za nešto što smo radili i u Dubrovniku na prijašnjem okupljanju, razgovor s igračima, s mnogima pojedinačno. Moram pojasniti igračima što trebaju činiti, što od njih očekujem ja, reprezentacija, jer neki u svojim klubovima igraju druge pozicije. Od ponedjeljka krećemo s radom punog intenziteta. Nemamo puno vremena, što osobno ne volim. Volim imati temeljite pripreme, nešto dugotrajnije, razgovarati do u detalje sa svakim igračem, no dobro na kratkoću priprema nismo mogli utjecati uslijed kalendara koji je takav. Ne samo nama, već i drugim reprezentacijama."

Izbornik Tucak je rekao koju i o ciljevima Hrvatske na predstojećem Europskom prvenstvu kojem smo mi domaćini, pa je samim time i posebnije natjecanje.

"U olimpijskoj godini je temeljno pravilo, cilj koji glasi – plasirati se što prije na Igre. No, prije samog plasmana na olimpijske igre treba razmišljati o tomu da se osvoji medalja. Pa, ako nas ta medalja odvede do Pariza, još bolje. Može nas i bronca odvesti na Igre, može nas i srebro. Samim tim ćemo onda ostvariti i olimpijski cilj, ali velim, po meni je prvenstveni cilj na Europskom prvenstvu koje igramo još k tomu u Hrvatskoj, medalja. Meni je želja osvojiti još jednu medalju za hrvatski vaterpolo, za hrvatski sport. Veselim se da ćemo igrati doma, da ćemo imati vjerujem fantastičnu podršku, vjetar u leđa. Ne treba to biti nikakav pritisak, već poticaj. To ću igračima prenijeti. Motiv da daš zadnji atom snage, maksimum sebe u svakoj utakmici. Imamo iskustvo Splita, iskustvo koje nije bilo prije 10, niti 20 godina, nego prije niti godinu i pol dana. U sportu ako postoji sjećanje, osobno držim da sport nema sjećanja, ali ako ono postoji, onda ga treba sada evocirati na prisjećanje kako je to bilo tada u Splitu lijepo, kako nas je publika 'nosila'. Jasno, nije moguće ponoviti krcatu Spaladium Arenu jer jednostavno, sada ćemo igrati pred manjim auditorijem, ali ne mora značiti manje srčanim, bučnim", dodao je Tucak.

Ujedno, izbornik je istaknuo kako će za početak priprema, za potrebe treninga pridodati i centra zagrebačke Mladosti, Branimira Hercega, a po potrebi možda još kojeg mlađeg igrača, na 2-3 dana.

