UŽIVO

FNC 12 priredba u Puli

Ekskluzivno na Voyo od 20.00 u prijenosu

Mjesto održavanja: Arena

FNC 12 iz pulske Arene možete u snimci gledati na streaming platformi Voyo. Samo kliknite na poveznicu i otići ćete u još neviđeni svijet streaminga.

Foto:

Luda borilačka noć u kultnoj pulskoj Areni. FNC 12 event ispunio je u subotu navečer sva svoja očekivanja. Ivan Vitasović, Matej Batinić u svojim su mečevima osvojili pojase prvaka. Ivan Vitasović je nakon preokreta, u trećoj rundi, spektakularno preokrenuo priču u Octagonu i Michala Andrysza zabetonirao. Iako, u prve dvije runde je nekoliko puta bio uzdrman, a na čelu je imao rupu iz koje je u prvoj jako krvarilo. No, snagom volje, želje i upornosti okrenuo je sve u svoju korist i slavio.

Matej Batinić je protiv opasnog Dagestanca Gadzhimurada pokazao moć i "ugušio ga", dobio njegovim oružjem. Bažant je bio treći Hrvat na main eventu koji je imao svoj šuu i slavio. Sve u svemu, noć za pamćenje koja se mogla gledati na Voyo streaming platformi.

Kronološki tijek eventa

00:33 - Kakav meč, kakva pobjeda. Ivan Vitasović i dalje je prvak FNC-a u teškoj kategoriji - "Ovo je pojas moje mame, djevojke, čitave obitelji. Ekipi s posla koja konstantno uletavala da ja mogu trenirati, mog kluba Trojan. Najjači smo", kazao je Ivan Vitasović

Foto:

00:24 - Velika posjekotina na sredini čela Vitasovića. Krvi k'o u priči. Čitava runda, druga, za Ivana Vitasovića je bila teška, borio se i branio na podu, krvavog lica, obranio se ali pitanje je kako probiti poljskog diva.

Foto:

00:22 - Michal Andrysza dobio je prvu rundu.

00:20 - Poljak kontrolira prvu rundu u parteru. Vitasović se hrabro brani, ali se i umara.

Foto:

00:17 - Michal Andryszak viši je i teži od Vitasovića i sad je na početku pokušao iznenaditi našeg borca, ali oprezan je domaći junak.

00:15 - Počeo je meč za naslov prvaka u teškoj kategoriji.

00:07 - Borba za teškaški naslov (-120 kg) - Ivan Vitasović (Hrvatska) - Michal Andryszak (Poljska)

00:03 - Slijedi posebna borba večeri. A prije toga, Marko Petrak je otkrio kako će se boriti Vaso Bakočević i Croata u najvećem meču promocije ikad, borbu stoljeća, najveću borbu - "Dao sam mu priliku da se bori još jednom, pa ću ga poslati u mirovinu. Vaso mu je rekao - "Izgledam kako izgledam, najgore u povijesti FNC-a, evo vidite me, ali dobit ću ovoga i sad kad samo pijem pive".

23.59 - "Jako težak meč. Psiha me vuče, neću se predati. Hvala Anti Deliji, Mirku Filipoviću. Hvala mojoj curi Mireli, roditeljima. Znali smo da sam izgubio prvu, treću i četvrtu. Bruno mi je kazao - Matej, nemoj ležati, ovo nam je zadnja runda. Sruši ga dolje prvi i sam će ti se dati", kazao je Marku Petraku Matej Batinić. Ovo mu je četvrta uzastopna pobjeda.

23.56 - Ljudi moji, kakav meč Mateja Batinića. Kakvo srce, volja, kakav meč. Dobili smo borbu večeri, barem dosad. Što je izvukao u petoj rundi. 'Ugušio' ga je, dobio najjačim oružjem Dagestanca.

23.54 - Ulazimo u petu šampionsku rundu.

23.50 - Dagestanac je opet Mateja Batinića bacio na tlo i borba se vodi u parteru.

23.49 - Kreće četvrta runda.

Foto:

23.47 - Ajoooooooj - Batinić je okrenuo Gadzhimurada i počeo mu nanositi štetu.

23.44 - Gadzhimurad Khebdeev kreće u napad u trećoj. Zaključao je Batinića s leđa i uzeo mu noge, poziciju i leđa.

Foto:

23.38 - Batinić napada u drugoj rundi. Evo, bacio je Matej Dagestanca u parter.

Foto:

23.35 - Gotova je prva runda. Batinić je dobro odradio rundu, taktički zahtjevni meč.

23.32 - Batinić radi pritisak, ali kreće se dobro Dagestanac.

Foto:

23.28 - Počeo je pretposljednji meč večeri, drugi za pojas prvaka.

23.22 - Idemo na osmi meč. Borba za poluteški naslov (-93 kg) - Matej Batinić (Hrvatska) - Gadzhimurad Khebdeev (Rusija)

Joksović prvak u velteru

23.19 - "Nisam mogao prokockati ovu priliku, htio sam naslov prvaka u velteru ostvariti nokautom, Ognjen Babić mi jako ide na živce, Babićšu, spremi se na studeni. Ma šalim se, on mi je sparing partner iz kluba i prijatelj. Htio bih se zahvaliti svima, posebno obitelji. Pobjedu posvećujem tati, ovo je za tebe tata. Došao je iz Italije samo da me gleda", kazao je Marku Petraku sjajni Nikola Joksović.

23.16 - Gotovo je. Joksović je prvo plasirao udarce u tijelo, a onda je serijom brutalno nokautirao suparnika.

Foto:

23.13 - Kisič ima posjekotinu na licu. Joksović dominira, blago, otvoren je meč skroz.

Foto:

23.12 - Kisič radi pritisak u parteru.

23.08 - Počela je borba.

23.02 - Slijedi sedma borba večeri.

23.01 - Preostala su još tri meča - sva tri su za naslov.

Borba za teškaški naslov (-120 kg)

Ivan Vitasović (Hrvatska) - Michal Andryszak (Poljska)

Borba za poluteški naslov(-93 kg)

Matej Batinić (Hrvatska) - Gadzhimurad Khebdeev (Rusija)

Borba za naslov u velteru (-77 kg)

Nikola Joksović (Srbija) - Marko Kisič (Austrija)

22.57 - Tratner je jednoglasno pobijedio. Nevjerojatan meč. Tratner je u octagonu kazao Marku Petraku, voditelju programa , kako ga samo zanima pojas prvaka - "Hvala Pula, sjajno mi je bilo", rekao je Tratner.

Foto:

22.54 - Najbolja runda eventa, najbolji meč večeras. Kakva makljaža.

Foto:

22.52 - Kakav desni direkt, opet guma za zube Tratnera leti iz usta.

22.50 - Počela je treća runda.

22.49 - Drugu rundu dobio je bažant.

Foto:

22.46 - Bažant se oporavio, ali ima posjekotinu na čelu. Uf, sve otvorenija je i otvorenija ova borba.

22.42 - Tratner je u parteru laktovima uništio Bažanta, curi mu krv iz glave, posjekotina je grda. Gotova prva runda.

Foto:

22.39 - Bažant je pritisnuo Tratnera koji se ne snalazi pod pritiskom. Navlači ga Bažant, publika ga bodri. Uzbudljiv meč. Tratner pokušava desnim direktom, sad je pogodio, napravio je sertiju od pet udaraca. Bažant je na tlu, uf, kritično za njega. Izgubio mu je fokus pogled. Jao, jao...

22.36 - Počela je šesta borba večeri.

22.28 - Slijedi šesti meč. Pero laka divizija (-66 kg) - Daniel Bažant (Hrvatska) - Itay Tratner (Izrael)

22.25 - Aleksandar Janković: "Nisam htio da ovako završi, mi smo prijatelji. Truščeka želim, odmah ga zovi, za Beograd. On mi je prva želja". Trušček mu je iz publike poručio - može!

22.24 - Pljesak za Kosendara koji je na nosilima iznešen iz kaveza.

Foto:

22.19 - Slomljen je palac Kosendaru. Uf, vanjski prijelom. Pukao mu je palac desnog stopala, liječnci su u kavezu.

22.19 - Slomljen je palac Kosendaru. Uf, vanjski prijelom.

22.17 - Srbin je u naletu, uzvratio je fantastičnim krođeom i baca u nokdaun Slovenca. Gotova je prva runda.

22.16 - Sve veća količina krvi iznad Jankovićevog oka.

22.13 - Počela je peta borba večeri.

22.09 - Bojan Kosednar (Slovenija) - Aleksandar Janković (Srbija) - meč koji slijedi. Baklje za Kosendara, gore zelene baklje od njegove navijačke braće iz ekipe ultrasa ljubljanske Olimpije.

Foto:

22.09 - Bojan Kosednar (Slovenija) - Aleksandar Janković (Srbija) - meč koji slijedi.

21.57 - Stjepan Hauser razvaljuje na violončelu.

Stjepan Hauser Foto: Stjepan Hauser

21.53 - Main Card

Borba za teškaški naslov (-120 kg)

Ivan Vitasović (Hrvatska) - Michal Andryszak (Poljska)

Borba za poluteški naslov(-93 kg)

Matej Batinić (Hrvatska) - Gadzhimurad Khebdeev (Rusija)

Borba za naslov u velteru (-77 kg)

Nikola Joksović (Srbija) - Marko Kisič (Austrija)

Perolaka divizija (-66 kg)

Daniel Bažant (Hrvatska) - Itay Tratner (Izrael)

Velter divizija (-77 kg)

Bojan Kosednar (Slovenija) - Aleksandar Janković (Srbija)

21.46 - Slijedi Stjepan Hauser, a onda main event.

21.42 - "Kavez je samo ja i on, kakav njegov teren", poručio je Croata našoj vrijednoj Ivoni.

Croata uživa u društvu naše Ivone Hemen. Foto: Croata uživa u društvu naše Ivone Hemen.

21.37 - Četiri borbe su iza nas. Ivona Hemen je u društvu Croate - "Žao mi je što se ne borim u Areni, ozljedio sam se. pa ovo je k'o pravi gladijatori. Svaka časta dečkma koji su tu. Želim Vasu Bakočevića, želim s njim izvravnati neke račune u Beogradu. Spomenuo mi je familiju, to ne praštam".

Foto:

21.36 - Četiri borbe su iza nas. Ivona Hemen je u društvu Croate - "Žao mi je što se ne borim u Areni, ozljedio sam se. pa ovo je k'o pravi gladijatori. Svaka časta dečkma koji su tu".

21.35 - Minev je zahvalio Bogu i uvijek će vjerovati u njega, kaže. Obratio se i svojem timu. Zahvalio se i Stipi i Boljkoviću Marku čestitao je rođendan.

Foto:

21.28 - Gotovo je. Pakleni boksač Minev je uspavao policajca u trećoj. Medicinska služba ulazi u kavez. Spava policajac. Nadamo se da će se probuditi.

Foto:

21.22 - Kakav take down, jao, jao... Svi su na nogama.

Foto:

21.18 - Razmjena na razmjenu, kakav kroše je pogodio Travnićeka, iako je uzdrman. Auuuuu, telefoniranje obojice, halo halo, gdje si? Razmahala su se, ali i svojim potezima daju do znanja da će baciti udarac. Oteklina iznad lijevog oka Mineva. Krošei su Mineva široki. Gotova je prva runda.

Foto:

21.16 - Minev dominira, jao, opet mu je prošao kroše. Kao vjetrenjača se razmahao Bugarin. Očito ne voli policajce.

21.15 - Minev je udarač strašan, kakav mu je kroše kroše prošao. Travnićek se povlaći na distancu - pametno!

21.13 - Počinje prva runda četvrte borbe večeri.

21.06 - Na redu je četvrta borba. Laka kategorija fight (-70 kg) - Rusi Minev (Bugarska) - David Travnićek (Austrija). Travnićek je, inače, policajac.

21.03 - Alessandro Capone oduševio je publiku: "Ja sam Capone. Organizacija je briljantna, od hotela do svega."

21.01 - Gotov je. Prekid u drugoj rundi, slavlje Caponea iz Italije. Talijan je u auforiji nešto dobacio kutu Sinanija, očito je tu bilo nešto, nekog provociranja, nečeg. Gušenje je bilo završni čin.

Foto:

20.59 - Počinje druga runda. Prvi put večeras smo u drugoj rundi. Uff, lakotiv frcaju, jedan, dva, tri, četiri, četiri su prošla. Jao, jao...

20.58 - Strašna prva runda, ljudi dragi, pa ovo je bila šora, kafanska tučnjava, šaketanje bez pošteda. Puno je tu laktova, direkata i aperkata je prošlo, ali Sinani je sve izdržao. Pogledajte u screenshotu dolje kako je završio u parteru.

Foto:

20.53 - Počinje borba. Idemo dečki, pokažite što znate! Bez ozljeda.

20.50 - Catchweight fight (-68 kg) Demahmet Sinani (Kosovo) - Alessandro Capone (Italija)

20.47 - Idemo u treći meč večeri. Prva dva su završila nakon minute, prosječno gledajući.

20.45 - Pukla je potkoljenica Hullu, došla je potvrda.

20.44 - "Brz oporavak ti želim, što prije se vrati", kazao je Andres publici.

Foto:

20.39 - Au, gotovo, Ozljeda, nakon prvog udarca... Ajoooj... Hull je na tlu, svi se primaju za glavu. Jedan udarac nogom ozljedio je suparnikovu nogu. Kao da je krivo stao, da je u zglobu bila neka rotacija. Ramos je low kick blokirao potkoljenicom. Nije ni on zadovoljan ovim što se dogodilo. 24 sekunde je trajala bprba do službenog prekida zbog ozljede noge.

20.38 - Počeo je meč.

20.35 - Andres Ramos ulazi u kavez. Ramos ima broncu u hrvanju s Panaameričkih igara iz 2015., a pobjegao je s Kube i to znači da se više ne može vratiti. Specijalka mu je hrvanje, dakle parter.

Foto:

20.33 - Idemo na sljedeću borbu. Poluteška kategorija (-93 kg) - Andres Ramos (Kuba, prebivalište mu je u Sloveniji, priprema se u Puli kod Galešića) - Roman Hulla (Slovačka)

20.32 - Fran Luka Đujić talentiran je prospekt i uz pravilno vođenje mogao bi daleko.

Foto: Screenshot Screenshot

20.30 - "Za one koji ne znaju, u srijedu mi je javljeno da mi je suparnik propao. Simić ima moje puno poštovanje za ulet, hvala mu za to što je uletio kao zamjena. Želja mi je sad Beograd, vidjet ćemo što će gazde na to kazati. Htio bih se zahvaliti mojim trenerima i sparing partnerima", kazao je 19-godišnji Fran Luka Đurić. Odriješite riječi za sljedeću FBNC borbu. Rijetko je vidjeti tako mladog borca koji je sve posvetio MMA. Sve je dao slobodnoj borbi, za MMA kao takav.

20.26 - Kakav ekspresni završetak gušenjem u poziciji idealnoj - ATT adut pokazao je klasu. Đurić je pobijedio.

20.25 - Počela je prva borba večeri. Ideeemoooo jakoooooo....

20.22 - Simić je došao u ring, prva je borba na redu protiv Đurića. Simić je na početku karijere, dolazi iz Novog Sada. Fran Luka Đurić je hrvatski adut željan pobjede pred hrvatskih navijačima.

Foto:

20.18 - Počinje spektakl. Uvodna najava boraca i svih boraca.

20.15 - Forgi je Ivoni Hemen otkrio da za FNC nema granica: "Od garaže malo veće do pulske Arene po drugi put. Granice smo prešli, ali idemo i dalje - Srbija, Slovenija, Austrija, pozivaju nas neki utjecajni ljudi i u Austriju. Za FNC granice ne postoje", oduševljeno je govorio Dražen Forgač.

20.05 - Dražen Forgač Forgi - "Imali smo već jedno iskustvo u pulskoj areni, gdje je zahtjevnije organizirati event ego u dvorani. Ekipa je odradila strašan posao. Ante Jurić i ja smo odradili jako dobar posao što se tiče fight - carda. Jedna je borba nažalost otpala zbog ozljede, ali tu su još tri. Đurić i Simić su jako mlada jedna dva i talentirana borca. Jedva čekam svečanost otvaranja main carda, Stjepan Hauser ima tu čast. Gledao sam probu i mogu reći samo da će biti spektakl", kazao je šef FNC a Ivoni Hemen, voditeljici.

Foto: Screenshot Screenshot

20.00 - Oko 4500 gledatelja se očekuje u Areni.

19.59 - Iz pulske Arene javio se naš Boris Jovičić uz stručnog sukomentatora Hrvoja Sepa. U priloženom videu dolje pogledajte javljanje iz Pule našeg borilačkog hit dvojca.

"Imamo tri meča za titulu. To nas sve veseli. Organizatori su se na dosta hrabar način odlučili dati ravnopravnre mečeve, a to znači da ćemo gledati sjajne borbe", kazao je Hrvoje Sep.

19.38 - Stjepan Hauser, slavni violončelist, uskoro će zasvirati i svečano otvoriti FNC 12 priredbu u Puli, u Areni za koju govore kako skriva mnoge tajne.

19.35 - Još nas manje od pola sata dijeli do početka FNC 12 priredbe. Prva borba je Fran Luka Đurić (Hrvatska) - Matej Simić (Srbija).

Fotografije s prošlogodišnje FNC 7 spektakla u pulskoj Areni izazvale su divljenje publike diljem svijeta, a i danas regionalni fanovi slobodne borbe pričaju o gladijatorima iz pulske Arene. Danas s početkom u 20.00, moderni giladijatori se vraćaju na priredbi kakvu regija u pulskoj Areni još nije vidjela.

Bit će to poseban doživljaj, kakav i monumentalna arena zaslužuje.

Na priredbi će u fukusu biti, između brojnih boraca i teškaški prvak FNC-a, Ivan Vitasović (31, 11-5-1), svojevremeno najveći poluteškaški potencijal regije Matej Batinić (31, 19-5), a tu je i bivši prvak perolake kategorije, domaći borac Daniel Bažant (32, 7-5).