Čudesni Rico Franco devet puta bacio Kaleba Harrisa u nokdaun: Spektakl bare knucklea u Newcastleu

Bare knuckle Fighting Championship

Mjesto održavanja: Walker Activity Dome -Newcastle (Engleska)

Rico Franco (pobjeda peta runda - tehnički nokaut) - Kaleb Harris

Rico Franco i Kaleb Harris, Barry i Bonner... Ma, svi koji su ušli u ring BKFC-a danas u Newcastleu zaslužili su pjesak. Bila je to prava prezentacija umiječa, gracioznosti i sirovosti koju bare knuckle pruža. Rico Franco i Kaleb Harris, Barry i Bonner... Ma, svi koji su ušli u ring BKFC-a danas u Newcastleu zaslužili su pjesak. Bila je to prava prezentacija umiječa, gracioznosti i sirovosti koju bare knuckle pruža. Harris je u glavnoj borbi večeri protiv Rica Franca čak devet puta bio u nokdaunu. Rico je oduševio preciznošću, a uz njega Barry i Keen, te Oscar... To su borci koji su obilježili event svojim nastupima. Barry je iznimno tehnički potkovan boksač, Keen je pokazao kako ima iskustvo amaterskog boksa, a Rico da je ubojica u ringu. BKFC 46 event možete u snimci pogledati samo na PLAY Premiumu.

Kronološki slijed borbi

Peta runda:

GOTOVO JE - FRANCO JE ODRADIO MEČ ZA ČUDO. BARE KNUCKLE POSLASTICA. VRIJEDNA BORBA ZA MOŽDA I SVJETSKU TITULU.

Harrisu treba nokaut. Franco ga ima bodovno u potpunosti, ima osam nokdauna, a Harris ide naprijed. 200 udaraca je plasirao Franco, od toga 120 u glavu. Golom šakom, strašno,...

Četvrta runda:

Lete gume iz usta, pa ovo je šora s ulice, otvoreni figt. Rico nema gumu, ostao je bez gume. Kakav meč, dobro došli u svijet bare knuckle boksa - kaže Marko Martinjak.

Svaka čast Harrisu, sav je krvav, ali se bori. Franco kreće u napad, kanonada udaraca, pa što čovjek može izdržati, dobiti, kakve udarce upija. Harris na to sve i dalje ide naprijed.

Jao, Rico je peti put bacio na pod Harrisa, a Harris njega jednom. Harris trpi baš batine. Ima i sedmi nokdaun Rico. Ima ih sad i osam.

Prva runda nije donijela nekih značajnijih udaraca ni akcija. Nama se čini da je neriješeno.

Na redu je glavna borba večeri - Rico Franco i Kaleb Harris.

Barry je pobijedio Bonnera. Ljudi, samo pogledajte ovu dominaciju. Nokaut za kraj, klasični u 5. rundi. Bonner se držao jako dobro. Stražnji direkt i aperkat, težak nokaut.

U trećoj rundi Bonner je počeo vraćati udarce. fantastičan meč. S distancom Barry drži meč u svojim rukama, a pritom mijenja i gard.

Barry je sjajan, dvije runde je sramotio Bonnera svojim kretnjama, zadnjim direktom posebno...

Uuuu, kakav desni swing, strašan zadnji swing. Zvono je spasilo Bonnera. Barry ga uništava.

Idemo do predzadnje borbe večeri - "Molimo vas da ovakve radnje ne radite doma, ovo su profesionalci", dobro su raspoloženi Marko Martinjak i Boris Jovičić.

Keen je briljirao, fantastičnim direktom u jetru odnio je pobjedu. Au, ovo je definitivno meč večeri dosad. Prekid u trećoj rundi.

Keen je jako tehnički potkovan boksač, najviše je u tehničkom smislu dosad pokazao na turniru. U tijeku je druga runda.

Odlična prva runda koja je bila jako dobra, puna dinamike. Keen je možda malo više pokazao, ali definitivno se tu vidi jedna škola amaterskog boksa. Rade obojica lijepe kombinacije.

U prvoj rundi pratimo sjajnu razmjenu udaraca...

22.02 - Keen - Pernica je sljedeći meč. "Simpatičan jedan dečko, Marko Martinjak se borio s njim i dobio ga uvjerljivo.

Oscar u prvoj rundi ubija Hilla koji je peti put bio na podu, ali se svaki put pridigao. Oscar je odradio meč samo takav, masakr.

Na redu je peta borba, znači uz tu čeka nas još 3 meča do kraja. Najbolje tek slijedi - David Oscar i Matty Hill. Idemo vidjeti kako će se sad teži dečki do 93 kg pokazati. Ovo je kruzer kategorija.

"Britanci vole borbu, vole borilačke sportove", priča u prijenosu Boris Jovičić.

Kakav završetak, 42 sekunde je bilo potrebno Cooku koji je dva put u pola minute rušio Fostera.

Sljedeća borba je Aron Foster i Paul Cook. To je jedna od sunoslavnih borbi eventa.

"Dobio je gadne batine, puknuo mu je čak i nos", kazao je Marko Martinjak na komentar meča Goscha i Krola.

21.35 Goscha je u trećoj rundi zatvorio oko Krolu i praktički preokrenuo meč. Obojici boraca u više je navrata ispala guma za zube, umor je sve veći, a preostale su još dvije runde

20.47 - Nećemo gledati samo Rica i Harrisa, nego i ostale zanimljive borbe.

19.36 - Dobro večer dragi čitatelji Danas.hr-a, borilački zaljubljenici... Pred nama je spektakularni event - BKFC 46 - Bare knuckle okršaj dva poznata borca. RTL i PLAY Premium u vaše domove donosi boks bez rukavica kroz komentare Marka Martinjaka, našeg najboljeg boksača bez rukavica i RTL-ovog Borisa Jovičića.

Najava

Sve je spremno za spektakl. RTL i PLAY Premum s veseljem vam večeras od 21.00 na svojoj platformi nudi nešto uistinu posebno - Bare knuckle Fighting Championship. To je američka organizacija brzorastućeg boksa bez rukavica, koji je iz dana u dan sve popularniji. S ponosom vam, stoga, možemo predstaviti Marka Martinjaka, najboljeg hrvatskog bare knuckle boksača, vlasnika tri svjetska pojasa u dvije različite težinske kategorije - supersrednjoj i kruseru, kao stručnog sukomentatora našem Borisu Jovičiću.

Marko Martinjak: 'Jako sam uzbuđen'

"Jako sam uzbuđen što ću po prvi put biti sukomentator na PLAY Premiumu. Svjestan sam da ova RTL-ova popularna platforma ima sve veći broj pretplatnika sa svakim sljedećim sportskim događajem. Stoga, velika mi je čast što mi je RTL kao medijska kuća, ali i digitalni dio vaše medijske kuće, ukazali veliko povjerenje. Ovo će biti drugi put da ću biti stručni sukomentator, ali kod vas prvi i to me veseli", kazao nam je Marko Martinjak i dodao:

Foto: Instagram Instagram

"Najbitnije je da što bolje i što bliže približimo hrvatskoj publici bare knuckle kao borilački sport koji je uistinu brutalan, da naši ljubitelji borilačkih sportova upoznaju istinske moderne gladijatore. Iduće godine, ako Bog da, nadamo se da bi u Hrvatskoj, u Areni, Ciboni ili Domu sportova, mogao biti održan i jedan BKB event. Daj Bože da ga uspijemo dovesti jer bi to bio bum, pravi spektakl koji bi zapalio sve hrvatske ljubitelje borllačkog sporta. Pokušat ću gledateljima, tj pretplatnicima, što bolje kroz razgovor s BorisomJovičićem prezentirati sport, objašnjavati događanja na BKFC 46 eventu i biti što zanimljiviji. Da ljudi ne misle da su to samo nekakve sileđije. Tu ima strašno dobrih boksača, talenata... Pogledao sam i fight card za BKFC 46 i dobar je. Inače, BKFC je za mene konkurentska organizacija jer sam ja kod Engleza, ali eto, vjerujem da će fight card biti uzbudljiv i u ringu i da će event opravdati očekivanja fanova".

Marko nam tvrdi:

U bare knuckleu nema dosadnih mečeva, svaki meč je spektakl, rat, borba do kraja... Svaki udarac reže kožu i opasan je, nanosi ozbiljne ozljede. Smatram, stoga, da je bare knuckle trenutno najbrže rastući borilački sport, brže rastući čak i od slobodne borbe usudio bih se kazati. Pratim to pa znam".

'Oduvijek sam želio Englesku'

Glavna borba večeri u Walker Activity Domeu je između Rica Franca i Kaleba Harrisa. "Uvijek je dobar osjećaj pobjeđivati, ali još je bolji osjećaj pobjeđivati ​​na najvećoj platformi u sportu. Spreman sam za osvajanje naslova", rekao je Franco koji brzo napreduje u karijeri.

"Oduvijek sam želio ići u Englesku i uvijek sam govorio svojim roditeljima da ako ću putovati svijetom, to će biti zbog borbi. Živim san. Moram izaći tamo i boriti se sa stvarno teškim tipom Ricom Francom i jedva čekam pobijediti ga", istaknuo je Harris. Požalio se i da je sve manje boraca protiv kojih može u ring.

Inače, borba je dogovorena na pet rundi u poluteškoj kategoriji.

'Oduševljeni smo povratkom u Englesku i Newcastle'

"Oduševljeni smo što smo se vratili u Newcastle po drugi put i u Ujedinjeno Kraljevstvo po peti put u protekloj godini", rekao je David Feldman, predsjednik i osnivač BKFC-a i dodao:

“Od našeg prvog događaja u Ujedinjenom Kraljevstvu prošlog kolovoza podrška obožavatelja u prodaji ulaznica i pretplatama na aplikaciju BKFC bila je ogromna sa svakim od naša četiri prethodna događaja koji su se održavali pred velikim brojem ljudi. Jedva čekamo povratak u subotu, 1. srpnja! Rico Franco protiv Kaleba Harrisa savršen je okršaj boksača bez rukavica. Dva istinska ratnika u borbi koja stilski obećava vatromet od prvog zvona".

Za spomenuti kako je 25-godišnji Franco (8-2) iz Grimsbyja u Lincolnshireu bio u akciji prošlog travnja u Leedsu u Engleskoj gdje je zaustavio Axela Birbesa u drugom kolu na BKFC-u 40. U ožujku je na sličan način pobijedio Darrena Godfreya u Londonu. Amerikanac, 29-godišnji Harris (6-4) iz Lakea u Mississippiju, zadnji put se borio u veljači u Kenneru - Los Angeles, gdje je zaustavio Brada Kellyja u prvoj rundi. Prije toga je dominirao nad Harrisom Stephensonom u 2. kolu.