Voyo večeras od 20.00 ekskluzivno prenosi BKFC 54- spektakularni event boksa bez rukavica iz Sofije. Bare knuckle je najbrže rastući borilački sport na svijetu i preteća modernog boksa. Prve borbe u boksu bez rukavica, u kojem je svaki udarac otvorena rana, datiraju još iz 17. stoljeća.

Brutalna tučnjava

"Bare knuckle je brutalna tučnjava bez ikakvih zaštita osim bandaža na zglobovima. Do prije nekoliko godina, ako gledamo mainstream širinu, bare knuckle je bio samo surov i 'nepriznat' sport. Kad to kažemo, mislimo da javnost bare knuckle skroz ne doživljava kao sport, nego kao običnu krvoločnu tučnjavu. Neki, kad gledaju neku bare knuckle priredbu, meč, kad vide koliko krvi ima, kakve su rane, ozljede, kako su borci iskasapljeni, pitaju se je li borilačkom sportu sve to potrebno i treba li bare knuckle zabraniti? "Jer, sve je kao u rimsko doba, davno kad su se ljudi doslovno borili golim rukama, gladijatori koji su uvijek bili u središtu zabave", napisao je The Sun 2019.

Kontroverzan sport koji je doživio mainstream rast i sad se priča zakotrljala

Ovaj poznati i čitani britanski tabloid, čija se naklada mjeri u više stotina tisuća primjeraka (ako ne i nekoliko milijuna), a pregledi web sitea i u više stotina milijuna, bare knuckle je prije 4 godine prozvao kontroverznim sportom. Ali, isto tako, bare knuckle je u međuvremenu postao prava main stream senzacija, sport koji se povezuje s nastupima istinskih modernih gladijatora. Postoji trokutasti i okrugli ring, koji su površinski drugačijih kabarita, tj kvadratura... Manji ring zahtjeva više klinčeva i ulazaka, u većem do izražaja dolaze noge, odnosno kretanja boksača...

"To je brutalan rat u kojem jedan drugog pokušavaju doslovno rastrgati za 600 eura pred razjarenom masom i svojim suprugama", opisao je The Sun jedan bare knuckle event u Velikoj Britaniji.

Krvavi ratnici

"Njihova izudarana lica krvare i blješte od znoja, njihovi goli torzi prekriveni su crvenim mrljama od krvi, na mjestima gdje su pali siloviti udarci. Gosti u prvim redovima s ulaznicama od 80 eura - iznenada bivaju poprskani krvlju jer je jednom čovjeku bio otvoren obraz - i nisu se mogli zasititi toga. Totalno ih je uzelo", navodi engleski autor Mandy Appleyard, koji je prisustvovao jednom bare knuckle događaju u Areni u Manchesteru.

"Bare knuckle borilački sport pravi je test istinskih ratnika", navodi Mad Mark Franks, jedan od bare knuckle boksača koji je te 2019. imao 43. godine i koji je na eventu bio jedna od glavnih zvijezda...

Svaki udarac golom šakom, golim članicima je otvorena rana

Bare knuckle je brutalan? Da, stvarno je... Uzbudljiv? Definitivno je. Ovo je sport u kojem pucaju rebra kao od šale, dolazi do pucanja zglobova i ruku općenito jer su udarci golom šakom. Svaki udarac otvorena je rana, svaki udarac koji sleti na glavu, na lice, otvara taj dio kože i stvara otvorenu ranu, ozljedu koja ti itekako otežava borbu...

Ramena se pigaju do te mjere da se znaju iščašiti, nosevi i jagodice pucaju pod obavezno i u svakom meču, prilikom svakog klinča i šaketanja. Čak dolazi do pucanja očnih jagodica, dok se mladi ljudi bore u brzoj i žestokoj borbi za sve od 600 do više od 6000 eura, ovisi o jačini i pedigreu meča i samih boraca.

Marko Martinjak: 'Mogu živjeti od bare knucklea'

Najbolji hrvatski bare knuckle borac, svjetski prvak iz Trnave Marko Martinjak, u utorak, gostujući u studiju Net.hr, je kako on osobno može živjeti od bare knucklea, ali kako neki, prema njegovim saznanjima, u bare knuckleu znaju dobiti i po više milijuna eura po meču...

Mad Mark Franks je kazao:

“To je pravi test za svakog istinskog ratnika. Možete li kontrolirati svoj um - jer ne radi se samo o borbi? Možete li kontrolirati svoje živce dovoljno za izvedbu, znajući opasnosti koje su uključene? “Potrebni su velika muda, jer se tako lako možete ozlijediti. Zato ljudi to dolaze vidjeti - ovo je vrlo riskantna stvar. Opasno je i uzbudljivo - borba poput divljih životinja spremnih jedna drugu rastrgati".

Privatna situacija jednog bare knuckle borca

Ben Croft, bare knuckle borac, opisao je jednu od drama kakvu borci u bare knuckleu, pogotovo oni koji imaju obitelj, ali ne samo oni nego i ostali, većina, ima sa svojim suprugama, djevojkama, zaručnicama...

Kad je Ben rekao svojoj tada 25-godišnjoj djevojci Billie Jean Wright da se planira boriti s golim šakama, ona je bila toliko uzrujana da nije razgovarala s njim jedno vrijeme. "Sinoć se opet uzrujala kad je vidjela što sam si ovog puta napravio, ali sada je dobro i ovdje je sa svojom mamom da me podrži", naglasio je Ben.

Billie Jean je dodala:

“Tražila sam od njega da se ne bori golim šakama, ali me nije htio poslušati. Uplašilo me sve to, bojim se. Ne želim da bude povrijeđen.”