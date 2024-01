Bivši igrač Zagreba predvodio Slovence do prve pobjede na Europskom prvenstvu

Drugog dana Europskog rukometnog prvenstva odigrane su prve utakmice u skupinama D, E i F, a nijedna nije ponudila iznenađenje.

U skupini D Slovenija je u nastavku slomila debitante Farske Otoke te slavila 32-29.

Farski Otoci pružili su odličan otpor u prvom poluvremenu koje je završilo 13-13, no u nastavku ipak naši susjedi dolaze do prve pobjede u Njemačkoj. Slovence je do pobjede vodio bivši igrač Zagreba Aleks Vlah s osam golova, dok je kod Farskih Otoka najbolji bio Skipagøtu s devet golova.

Nastupila su danas još dva debitanta i oba su izgubila. U skupini E Nizozemska je pobijedila Gruziju 34-29, a do slavlja su ih sa šest golova predvodili Ten Velde i Baijens. Tskhovrebadze s devet golova bio je najbolji kod Gruzije.

Portugal je u skupini F bio bolji od Grčke s 31-24 uz šest golova Coste, dok su kod Grka po pet golova zabijali Mallios, Savvas i Kederis.

Sudjelujte u kreativnom natječaju Uhvati loptu, osvoji Telemach prvenstvo te 29. siječnja budi ponosni vlasnik QLED televizora i 1 godine besplatne pretplate na EON TV.