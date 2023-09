Branio je za Kauboje, osvojio i europsku medalju, a sada radi kao - dostavljač

Da život piše čudne priče najbolje govori ona Gorana Čarapine. Široj javnosti to ime vjerojatno nije previše poznato, ali on je svojevremeno bio drugi vratar reprezentacije, kada je 'jedinicom' vladao Vlado Šola. Iako se rukometom bavio više od dva desetljeća, Čarapina sada ima potpuno drugačiju ulogu - i u njoj uživa.

Čarapina je svoj rukometni put započeo u Rukometnom klubu Jerkovac iz kojeg odlazi u Metković, a nakon toga se pridružio i mladoj rukometnoj reprezentaciji.

"Kasnije sam prešao u Brodomerkur u Split, iz Splita u Poreč pa iz Poreča u Italiju. U Poreču sam dobio poziv za Hrvatsku rukometnu reprezentaciju, a finale na Europskom prvenstvu u Beču 2010., osvojeno srebro, mi je jedna od najdražih uspomena. Bio sam drugi golman i to mi je jedno od najljepših iskustava, nakon rođenja djece. Ne možeš zaboraviti te scene, tu dvoranu, te navijače, tu atmosferu... Imao sam tešku ozljedu u Njemačkoj, tad sam potpisao za Emsdetten u Bundesligi u Njemačkoj, pukao mi je mišić stražnje lože i nakon toga nema mogućnosti operacije i praktički mi je profesionalni karijera bila gotova.

Ugazio sam na loptu na parketu i noga je proklizala, nastalo je puknuće od 22 centimetra... Poslije toga sam pokušao 2013. u Poreču, ali uvijek je postojao strah, to je baš bila preteška ozljeda da bi se mogao nastaviti baviti rukometom. Igrao sam Ligu prvaka s Metkovićem, osvojio sam kup EHF-a, bio sam jednu godinu u RK Izviđač iz Ljubuškog, oni su igrali Ligu prvaka i to mi je jedna od ljepših uspomena... U Splitu sam bio nekih šest godina. Generacija sam s Blaženkom Lackovićem i Igorom Vorijem, igrali smo u mladoj reprezentaciji. Bila su to lijepa iskustva, opet bih sve ponovio!", govori Čarapina.

Naš bivši reprezentativac je posljednjih osam godina dostavljač za GLS. Svako jutro kreće iz doline Neretve, iz skladišta u Opuzenu prema Dubrovniku, a njegov rajon obuhvaća Vukovarsku ulicu, grušku obalu... Zapravo, veći dio Gruža.

Kako mu je u novom životu otkrio je za Dubrovački vjesnik.

"Svako jutro u 6 sati u Opuzen iz Zagreba dolazi kamion ili kombi, ovisno o broju paketa, koji se istovara. Oko pokretne trake duge stotinjak metara su kolege raspoređeni po rajonima, recimo za Župu, Mokošicu, Konavle, Cavtat... Svatko s trake uzima pakete s adresama s njegovog područja. Na kraju se teret raspodjeli i izjednači, da nitko nije preopterećen. Potom svaki dostavljač skenira paket koji zadužuje. Potom radiš dostavnu listu, kako skeniram pakete po redu tako mi po redu stoji i adresa, ime i prezime i broj mobitela primatelja... Moraš biti koncentriran da kasnije kod dostave ne gubiš vrijeme. Kad je sve uredno posloženo, dobiješ papire, pakete ukrcaš u kombi i krećeš. Kad dođeš pred Dubrovnik, zoveš ljude", priča Goran.

'Na puno adresa te ljudi ponude da nešto popiješ i pojedeš...'

Smiješnih scena ima k‘o u priči, ali nisu sve za novine.

"Jednom sam, kad sam tek počeo raditi, ostavio pakete u vrijednosti od skoro 70 tisuća kuna u Slanom. Meni je bilo upisano da su plaćeni i trebalo ih je samo ostaviti u Slanom, ali nisam mogao pronaći kuću. Nisam imao kontakt telefon primatelja pa sam ih ostavio u garaži. Primatelji su me nakon mjesec zvali i pitali gdje su paketi... Ispalo je da je tim ljudima u Slanom vikendica, a da oni nisu tamo pa je pakete trebalo vratiti. Vratio sam se u Slano nakon mjesec dana i našao pakete točno onako kako sam ih posložio", prepričava Goran.

U osam godina je možda tek tri – četiri puta došao do ruba strpljenja, ali nije bilo neugodnosti. Probijati se kroz često neprohodne i uske ali prometne gruške ulice odavno je naučio, a adrese skoro da pronalazi žmireći.

"Trebaš znati gdje ćeš parkirati, gdje ćeš lakše pristupiti... Nekad adrese ne redam po redu, nego po dostupnosti. Kad se uhodaš, puno je lakše! Na puno adresa te ljudi ponude da nešto popiješ i pojedeš, da odmoriš. Kad imam previše posla i kad je gužva, nažalost, odbijam, a žao mi je što odbijam jer ima dobrih ljudi. Kad već ne možeš sjesti popiti kavu, neki ti daju kavu za ponijeti, ljudi su stvarno super", dodaje Goran ističući kako je znao dobiti i pozive na večeru i to, ni manje ni više, nego od muških, ali je sve odbio.

