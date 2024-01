Branko Tamše: 'Moja je ideja bila da Mario Šoštarić zaigra za Hrvatsku. Otkrit ću vam sad sve'

Trener Nexea Branko Tamše ispričao nam je danas priču o svom bivšem igraču, otkriću hrvatske rukometne reprezentacije na EP-u u Njemačkoj - Mariju Šoštariću.

Čuli smo se s Brankom pute video calla. Javio nam se iz Našica, iz "pustinje"... Zašto pustinje? Pa, samo pogledajte video gore, screen iza Tamšea i sve će vam biti jasno.

Branko si je našao toplu podlogu, pirgodnu za ove hladne zimske dane. Odlučio je po prvi put ispričati nešto o Mariju Šoštariću, hit igraču Hrvatske na EP-u, najboljem strijelcu naše reprezentacije sa 18 golova, ukupno 11. na turniru. Šoštarić je nekad igrao za Sloveniju, ali kako nije dobivao pravu šansu, Branku Tamšeu je bilo jako žao gledati takvog jednog talentiranog igrača da se pati što ne može dobiti šansu u Sloveniji, pa mu je sinula ideja - zašto ne bi igrao za Hrvatsku? Da, Branko Tamše nam je ekskluzivno po prvi put ispričao, otkrio da je njegova ideja da Mario zaigra za Hrvatsku...

"Nitko to ne zna, znaju samo ljudi u Savezu. Ja, Cveba, Ninoslav Pavelić... Da, moja je ideja da Mario Šoštarić zaigra za Hrvatsku. Prvi sam ga pitao, otvorio mu obzorje. Gledam ga, žao mi ga je, trudi se, trenira, znam da bi tako htio zaigrati za reprezentaciju. Onda sam ga pitao i rekao mi je da bi htio igrati za Hrvatsku. Rekao je odmah. Zvao sam Cvebu, on je bio za, zvali su onda Savez, oni su bili za i zvali Marija i tu se sve pokrenulo", objasnio nam je Branko Tamše u telefonskom razgovoru, a u video razgovoru koji smo s njim prije napravili, otkrio je:

"Baš dobro pitanje vam je to da Marija Šoštarića i mislim da sam ja čovjek koji tu može jako dobro odgovoriti. Ne znam koliko znate, ali sad ću vam otkriti neke tajne... Nisu to tajne nego stvari koje su se dogodile. Znači, Mario Šoštarić je moje 'dijete'. To je dijete koje sam počeo trenirati kad je dečko imao 9. - koji nije mogao napraviti ni 5 sklekova, nije mogao pretrčati ni 500 metara. Ali, imao je lijevu ruku i glavu za rukomet. Uvijek sam vjerovao u njega. Kao malog sam ga uzeo i vodio prema gore. Uzeo je puno titula u mlađim selekcijama, dopeljao sam ga u prvu ekipu Velenja. "

Nije tu Branko stao...

"Stvarno mi je jako drag. A s druge strane, reprezentacija Slovenije ima stvarno puno igrača na toj poziciji, pa Mario, nekako, uvijek je bio treći ili četvrti, ne prvi ili drugi. Pa je jednog dana, kad sam se vratio u Velenje, kad je izbornik bio Cveba Horvat, došla meni u glavu ta ideja. Prije dvije godine mi je došlo u glavu. Znam da vi to vjerojatno ne znate, rijetko to tko zna. Bili smo u dvorani ja i Mario i pitam ja njega - Mario, jel' bi ti igrao za Hrvatsku? Njegovi su roditelji, naime, podrijetlom iz Hrvatske, svi su iz Hrvatske podrijetlom. On je rekao - bi! Ni pet-ni šest ja nazovem jednog, drugog, trećeg... Potvrdilo se sve, ispalo je sve jedna lijepa priča. Dobro zvuči. Eto svi sretni, Mario sretan, Hrvati sretni jer su dobili pojačanje. Iako bi ja bio sretan da je Mario dobio šansu u Sloveniji. Da, rijetko ovo tko zna, ali sad sam to otkrio."

Što nam je još Branko Tamše rekao, o čemu smo sve s njim razgovarali, pogledajte u priloženom vide gore.

