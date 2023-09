Brkljačić: 'Sustav sporta zakazao je u tome što ne brine o bivšim sportašima'

Denis Buntić do prije nekoliko dana bio je široj javnosti poznat kao bivši hrvatski rukometni reprezentativac. Međutim, u subotu navečer regiju je sablaznio istup njegove supruge koja ga je praktički optužila za pokušaj ubojstva audio snimkom koju je poslala u medije kako bi se zaštitila i imala dokaz.

Nekadašnji član ponajboljih klubova Europe Ademar Leóna, Kielcea te Pick Szegeda nakon teških optužbi je uhićen, ali i pušten nakon manje od 48 sati. O slučaju se oglasila i Ivana Brkljačić, bivša hrvatska atletičarka, čiju objavu prenosimo u cijelosti.

'Sustav sporta od zdravog čovjeka napravi propalicu, pijanca i očigledno ovisnika'

''Ne znam kako se dogodio propust unutar sustava policije da im psihopat prođe sva testiranja, ali mogu znati kako sustav sporta od zdravog čovjeka napravi propalicu, pijanca i očigledno ovisnika.

No, sustav sporta nije kriv što je Buntić prebio ženu i što posjeduje ilegalno oružje.

Sustav sporta zakazao je u tome što ne brine o bivšim sportašima i o njihovoj prilagodbi na život i karijeru nakon karijere.

Uređene zemlje tako čuvaju svoje kadrove, još za vrijeme karijere aktivno brinu o obrazovanju, pronađu mjesto za svakog od sportaša i to su im dragocjeni kadrovi što unutar saveza što unutar lokalnih zajednica i klubova. U Hrvatskoj to nije slučaj, bivši sportaši najčešće su poželjni samo ako nestanu, šute i sami se bore s životnim okolnostima na koje ih nitko nije pripremio.

Ne znam iskreno je li bi pomoglo išta od toga Buntiću, ne znam je li bi mu život drugačije izgledao da je zadužen za mlade rukometaše iz svog kraja, ne znam je li bi mu pomoglo da osjeća odgovornost i pripadnost prema svom savezu i kolegama. Možda godišnji samo razgovor, nekakvo uključivanje bi značilo nešto. To su vojnici, često naviknuti biti vođeni i nije ni prvi ni zadnji koji se pogubio jer ne znaju živjeti bez autoriteta, discipline i odgovornosti.

Ali i dalje nasilnik je nasilnik, opravdanja nema. Samo, je li rođen nasilnik ili se jednostavno odao porocima i potpuno pogubio?

Kako god izgovora nema, ali je činjenica da sustav sporta se ne propitkuje jesmo li zakazali.

Tko će odgovarati za sva "nečinjena" u sportu, za politiku ne talasaj od izbora do izbora. Sustav koji samo brine o očuvanju kvoruma na idućoj skupštini, sustav koji nema kapacitete ni znanje za dugoročnu strategiju sporta.

Meni je grozno pričati o kolegi, slušati što je sve učinio. Nasilje se mora osuditi, ali se moramo pitati svi je li moralo doći do ovoga da jedan sportaš ovako živi. Kakva je to to tolerancija na alkohol, na opravdavanje nasilja koje traje očito godinama. Je li to potpuno otuđenje da nitko nije vidio da je Buntić životno zaglavio, da je otišao u krivom smjeru?

Čovjek kad je na vrhu svijeta svi su uz njega, ali nema nikoga da ga povuče kad krene propadati. Okrećemo glavu i svatko brine o sebi'', napisala je Brkljačić.

FNC 4. studenoga stiže u Beograd, a revanš Croate i Vase pratite ekskluzivno na platformi Voyo