Cupara brutalno iskren nakon ispadanja s Eura: 'Ne smijemo lagati sami sebe'

Crne Gore završila je nastup na Europskom rukometnom prvenstvu u Njemačkoj na trećem mjestu u skupini C. Izabranici Vlade Šole u posljednje su kolo protiv Srbije ušli s nula bodova nakon dva gusta i nesretna poraza, ali okršaj protiv susjedne države za njih je bio poput finala.

Budući da je Mađarska u kasnijem ogledu te skupine slavila protiv Islanda, da je Srbija pobijedila Crnu Goru prošli bi u drugi krug i igrali bi protiv Hrvatske umjesto Islanda.

Nakon utakmice s Crnom Gorom rukometaši Srbije nisu mogli prihvatiti poraz.

Pivot Dragan Pešmalbek je rekao da je sramotno kako je njegova momčad odigrala u porazu od Crne Gore: "Što mogu reći, sramota je što smo pokazali danas i način na koji smo igrali. Nismo trošili energiju, radili smo puno grešaka...

Moramo napredovati da ne radimo iste greške sljedeći put. Mislim da nismo izgubili samo danas. Protiv Islanda i Mađarske smo morali bolje igrati, možemo puno bolje. Na nivou smo najboljih, ali nažalost danas nismo ništa pokazali".

'Ne smijemo lagati sami sebe'

Vladimir Cupara, za razliku od svog suigrača, nije birao riječi. "

"Nema se što reći. Idemo kući, neka svatko pogleda sebe u ogledalo i to je to. Ova utakmica se ne igra na taktiku, nego jednostavno na muda! Mi to danas nismo imali i nismo to imali u sedam ili osam utakmica u posljednje tri godine.

Nismo dali ono što smo trebali. Polazim prvo od sebe jer prvi ja nisam dao ni na ovom turniru ni na prošlim turnirima ono što se od nas očekuje. Razočaran sam, ovo je tako bolan poraz, ali nas vraća tamo gdje očito jesmo. Ne smijemo lagati sami sebe. Ružno je reći, ali to je istina", zaključio je.

