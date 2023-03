Džomba iskren nakon poraza protiv Nizozemske: 'Sve što nam se događalo nije bila slučajnost ...'

Hrvatska je pala u Nizozemskoj na debiju novog izbornika Gorana Perkovca. Poraženi su renovirani Kauboji sa 32-27 u 3. kolu skupine 5 kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2024. godine.

Utakmica u Eindhovenu odmah je krenula u krivom smjeru, a minus dva na poluvremenu je bio prihvatljiv zaostatak s obzirom na ono što se događalo na terenu. U uvodnom dijelu drugog poluvremena su Nizozemci prelomili utakmicu i u jednom trenutku pobjegli na sedam golova prednosti što će se pokazati nedostižnom prednošću za Perkovčevu momčad.

'To je naše realno stanje'

Utakmicu je za Net.hr prokomentirao proslavljeni zlatni olimpijac Mirza Džomba koji ipak poziva na optimizam.

'Što reći nakon poraza... Gledajte, realno, nitko nije očekivao, barem ne tko je u tome i tko kuži neke stvari, da će to sad biti neki čarobni štapić i da će sad promjena izbornika i dva treninga riješiti sve naše probleme. Naravno da neće i to se i pokazalo danas. Činjenica je da smo tu gdje jesmo, ovo nije bilo sad zbog sudaca ili ne znam čega. To je realno naše stanje. Nizozemci su zasluženo dobili, mi smo čitavu utakmicu bili podređeni. Iz ove perspektive samo mogu čestitati Nizozemcima i gledati kako ćemo u budućnosti unaprijediti, popraviti svoju igru i izaći iz te neke prosječnosti", kazao je Mirza Džomba i dodao kako svi zajedno trebaju podnijeti i prihvatiti odgovornost za poraz.

'Što prije trebamo izaći iz krize'

Osvrnulo se legendarno krilo i na još neke segmente u našoj igri.

"Što se tiče Dominika Kuzmanovića, gledajte, sve je divno kad... Ajde ovako ću - sad secirati posebno nekog, hajde još kad se pobjeđuje volim pohvaliti nekog ali kad se izgubi... To treba biti kolektivno. Svi zajedno trebaju podnijeti, prihvatiti odgovornost za poraz. Činjenica je da smo mi kvalitetniji, činjenica je i ta da smo bili u grču, u lošoj fazi iz koje, nadam se, jedva čekam da ćemo se izvući. Pouka iz svega ovog je da trebamo dobro zapeti i raditi, da ovo sve što se događalo zadnja dva-tri prvenstva, velika natjecanja nije bila slučajnost nego se još jednom pokazalo da je realnost. Trebamo zapeti - znoj, trening - i svi se zajedno izvući iz krize. Što prije trebamo izaći iz ove krize", konstatirao je.

Za kraj je Džomba izrazio nadu da će stvari bolje funkcionirati za nekoliko dana u Osijeku.

"Već za 4 dana imamo popravni protiv Nizozemaca. Treba nam bilo što - publika - bilo što pozitivno da izađemo iz te nekakve silazne putanje. Sport vam je jako specifičan, brzo se stvari okreću i jedva čekam više da se vratimo na pozitivni kolosijek. Da, da, tužni smo svi zajedno ali vjerujemo, nadamo se".