Najveća zvijezda progovorila o situaciji koja je sve zasmetala: 'Ne možemo utjecati na neke stvari'

Pred najvećom zvijezdom hrvatske ženske rukometne reprezentacije, jednom od omiljenijih članica Obrvanove družine Ćamilom Mićijević, novo je veliko natjecanje na kojem će ona biti jedna od najvažnijih igračica.

Hrvatsku žensku rukometnu reprezentaciju na SP-u gledajte ekskluzivno samo na Voyo. Prvenstvo u Švedskoj, Danskoj i Norveškoj počinje 29. studenog i trajat će do 17. prosinca. Budite uz Kraljice šoka

Ili bi barem trebala biti... Ćamila Mičijević nastupala je za Hrvatsku na tri Europska prvenstva 2014., 2016. i 2020. godine i na jednom Svjetskom prvenstvu i to 2021. godine. Ima, prema podacima s interneta, 45 nastupa i 145 golova u dresu ekipe Hrvatske u rukometu.

Osvajačica je povijesne bronce na EP-u 2020. u Danskoj, a njezina karijera je imala i težak period.

Naime, do listopada i okupljanja reprezentativki za kvalifikacije za Euro 2024., u reprezentaciji je nije bilo čak 535 dana. Iza nje su tri operacije koljena, pa ta brojka od 535 dana bez reprezentativnog dresa i ne izgleda više tako puno, nego realno...

Uvijek vesela Ćamila jako je nedostajala na prošlogodišnjem EP-u, kad Šoštarić, bivši izbornik, nije imao na raspolaganju igračicu Pariza koja trenutno igra u svom klubu. Ćamila je dres Metza zamijenila onim Pariza i sad se vraća u formu.

Nije još na sto posto, ali na pripremama u Poreču za nadolazeći SP u Švedskoj se nada kako će do početka turnira biti u full modu... Inače, utakmice hrvatske ženske rukometne reprezentacije na SP-u ekskluzivno ćete moći gledati na Voyo platformi.

Ćamila je dugo, predugo čekala ovo reprezentativno okupljanje i pripreme. Sve cure u reprezentaciji čekale su i nju... Baš svi ju vole.

Uvijek vesela Ćamila Mičijević omiljena je kod suigračica.

"Iako, sve cure su takve, pa i nije potrebno neko posebno održavanje dobre atmosfere,. Naravno, mislim da sam najviše tu da bh pomogla u napadu i obrani. Vidjet ćemo još u kojim me planovima izbornik vidi", dodala je Ćamila i nastavila:

"Nadam se da me izbornik vidi u ključnoj ulozi, sprema sam došla ovdje pomoći što je više moguće, ali što god izbornik odluči, koliko minuta bilo, ja ću se s tim složiti."

Naravno da je šteta, svima nam je žao kad se naši nastupi ne prate još više, kad se ne gledaju utakmice čak u situacijama kad je prvenstvo, recimo da se unaprijed niti ne zna, to smo baš onako komentirale između sebe, kad recimo igre muško SP u rukometu ili nogometu, puno se reklama vrti, puno se najavljuje natjecanje, više je emisija, veći je hype, a kod ženskog rukometa toga nema".

Ćamila nam je na spomen navedenog kazala:

"Naravno... Ne znam iskreno, nekako sam dojma da smo dovoljno pokazale da se nas vrijedi pratiti kroz sve utakmice, pa čak i one koje smo gubili. Smatram da se ova ekipa redovno na terenu bori, da sve cure idu do kraja i kad se dobije i kad izgube od nekog jačeg. Dajemo uvijek sve od sebe. Sve smo mi to i pokazale, ali eto, previše ne možemo utjecati na popularnost i praćenje ženskog rukometa i reprezentacije. Naravno da bi bilo lijepo da se hrvatski spot općenito, a ne samo rukomet, malo više prati, naročito ženski".

Hoće li Ćamila imati i na ovom velikom natjecanju svoj mini podcast? Nekako se odlično snalazi u ulozi prve novinarke i voditeljice u ekipi...

"Ne znam ništa o tome. Možda nešto smislimo, a možda ne. Mi smo prvenstveno tu da igramo rukomet, a ako se nešto prirodno dogodi, stvori prilika za druženje i upoznavanje članica reprezentacije, onda OK. Vidjet ćemo".

Pitali smo za kraj Ćamilu smije li se dok spava? Jer, kad god ju vidimo, nasmijana je. Strgala se skroz od smijeha na naše pitanje....

"Ne znam, nema nitko da provjeri. Valentina mi je cimerica, nju ću pitati pa će vam ona odgovoriti na ovo pitanje", završila je Ćamila Mičijević.