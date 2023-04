Europski prvak na majčinoj zabavi zadobio teške ozlijede, liječnici ne mogu riješiti misterij

Lucas Pellas, lijevo krilo švedske rukometne reprezentacije, glavna je tema medija u ovoj skandinavskoj državi. Ovaj je 27-godišnjak završio u bolnici s teškim ozljedama nakon što mu je pozlilo na rođendanskoj zabavi njegove majke.

U kratkom mu je razdoblju dva puta pozlilo te je kao posljedicu padanja u nesvijest zadobio potres mozga i slomio ključnu kost.

'Pao sam licem na pod'

'Liječnici nemaju odgovor zašto se to dogodilo. Ulovila me mučnina i otišao sam na WC, putem mi se zavrtjelo u glavi, a kada sam došao do WC-a, izgubio sam svijest i pao licem na pod. Kao da je netko ugasio svjetlo. Ne znam koliko sam dugo ležao, no kad sam se probudio, još sam bio tamo', prepričao je za Aftonbladet što se zbivalo te večeri.

No ni tu nije bio kraj njegovim nevoljama, jer uskoro mu je pozlilo još jednom.

'Htio sam u panici i šoku pobjeći, ali sam se ponovno onesvijestio i srušio. Puno je ljudi bilo oko mene kad sam se probudio i pitali su me što se dogodilo', pojasnio je igrač Montpelliera i dugogodišnji član švedske reprezentacije s kojom je osvojio zlato na Europskom prvenstvu 2022. godine.

'Rukomet ide u drugi plan'

Pellas neće moći igrati najmanje šest do osam tjedana, propustit će i kvalifikacije za Euro, a u međuvremenu sve će posvetiti tome da otkrije što je uzrokovalo ove nevolje.

'Liječnici nemaju odgovor zašto se to dogodilo. Ne znam što da izbjegavam ili što da mislim. Pregledali su srce i sve je izgledalo super. Sada se osjećam dobro i od tad nisam ništa osjetio, ali to je zastrašujuća situacija koju želim izbjeći u budućnosti. Nema naznaka da imam epilepsiju, ali ću provjeriti. Rukomet ide u drugi plan kad se ovako nešto dogodi', zaključio je pojasnivši da mu karijera u ovom trenutku nije glavna briga.