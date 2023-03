Europski san u Sesvetama još uvijek traje: Preko Talijana u četvrtfinale EHF kupa

Rukometaši Sesveta izborili su plasman u četvrtfnale EHF Europskog kupa nakon što su u obje utakmice osmine finala porazili talijansku ekipu Junior Fasano.

Nakon što je u prvom susretu na gostovanju pobijedila 35-34, ekipa Sesveta, koju vodi Silvijo Ivandija, je u uzvratnom susretu igranom u nedjelju u dvorani u Jelkovcu slavila je sa uvjerljivih 35-22.

Utakmica je započela u svečanom tonu jer je trener Silvio Ivandija upisao 101. utakmicu na klupi Sesveta.

Talijani su bolje krenuli, poveli su 5-3, no Sesvete su velikom serijom okrenule rezultat na svoju stranu stigavši do +5 (12-7). Do kraja prvog poluvremena, gosti su smanjili na 14-12.

U nastavku je na terenu postojala samo jedna ekipa. Sesvećani su u 49. minuti stigli do deset golova razlike (28-18), da bi u 55. imali i velikih 32-18. Na koncu je završilo 35-22.

Sesvete su do velike pobjede predvodili Filip Turčić i Aleksandar Čaprić sa po osam golova, dok je Ivan Dumenčić dodao šest pogodaka. Kod Talijana najefikasniji je bio Albin Jarlstam s pet pogodaka.