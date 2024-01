Nova senzacija na Euru, Švicarci uzeli bod Francuzima: Mogli su i slavili, ali su promašili napad za pobjedu

Novo veliko iznenađenje na Europskom rukometnom prvenstvu, Francuska je odigrala samo 26-26 protiv Švicarske u drugom kolu skupine A.

Švicarci su mogli i do pobjede, imali su napad za pobjedu, no nisu ga iskoristili. Do senzacionalnog remija vodio ih je Lukas Laube s devet golova, dok je golman Nikola Portner imao deset obrana. Kod Francuza najbolji je bio Dika Mem sa sedam golova.

Ipak, Švicarskoj će trebali čudo u posljednjem kolu jer moraju se nadati porazu Francuza protiv Nijemaca, a onda i nabijati gol razliku protiv Sjeverne Makedonije. Trenutno su na minus 13, dok su Les Expertsi na plus deset.

Crna Gora koju s klupe vodi Vlado Šola ostala je bez šansi za drugi krug nakon poraza od Islanda 31-30.

Sudjelujte u kreativnom natječaju Uhvati loptu, osvoji Telemach prvenstvo te 29. siječnja budi ponosni vlasnik QLED televizora i 1 godine besplatne pretplate na EON TV.