Hrvatski su rukometaši u četvrtak otvorili pripremne utakmice uoči nadolazećeg Europskog prvenstva. Prvu su utakmicu Croatian Cupa igrali protiv Crne Gore. Iako oslabljeni, uspjeli su pobijediti rezultatom 29-25.

Hrvatske je rukometaše do pobjede predvodio Mario Šoštarić koji se upisao u najbolje strijelce iako je igrao samo drugo poluvrijeme. U tih je 30 minuta upisao šest golova, dok je odmah iza njega s upisanih pet pogodaka bio Zvonimir Srna. Najbolji strijelac Crne Gore bio je Miloš Vujović s osam golova.

Hrvatska je uoči ove utakmice bili oslabljena za pet vrlo važnih igrača. Naime zbog zdravstvenih problema nisu mogli nastupiti Igor Karačić, Ivan Martinović, David Mandić, Tin Lučin i Dominik Kuzmanović.

"Čestitam igračima na vrlo dobrom angažmanu. Kvalitativno sigurno možemo bolje i moramo bolje od ovoga. Borbenost je bila prisutna, želja je bila prisutna, Promašili smo puno stopostotnih šansi, odnosno obranio je dobar vratar. Mislim da bi morali na toj realizaciji bar 50% tih šansi zabiti i onda bi bilo puno lakše. Međutim, vidjelo se da smo po ovome teretni. Noge su nekad bile teške. Kretnje su bile teške i čim smo malo ubrzali taj ritam, odmah je bilo bolje i počeli smo u obrani malo agresivnije igrati. Naravno, dvije - tri vezane obrane Filipa Ivića i odmah je lakše igrati jer je njihov vratar obranio dosta više lopti nego naši. Ja sam sve u svemu zadovoljan angažmanom. Radit ćemo na kvaliteti, ali ne smijemo zaboraviti da ne volim alibije, da ćemo mi sigurno biti puno jači kad dođe slučaj kad dođe Karačić kad dođe Martinović i da će ta ekipa sasvim drugačija izgledati brže i konkretnije. Danas je bio stvarno jedan rad jedan stvarno crnački rad koji je donio rezultat. Pa naravno, to je bio cilj. Jer, trenirali smo predugo ,već dva tjedna, bez utakmica. Dečki su željni igranja i nemoguće je da netko ostane na klupi ili na tribini da ne igra. I moram reći da su ovi koji su ulazili koji inače manje igraju kao Klarica pružili su izvanrednu partiju, donijeli tu brzinu u napadu koja je bila potrebna. Stvarno sam zadovoljan sa svima i samo tako treba nastaviti. Malo ćemo osvježiti ekipu i s ovim bržim pokretnim igračima će to sigurno u napadu izgledati još bolje.", rekao je izbornik Perkovac pa se osvrnu na nadolazeće protivnike:

"Procjena je da je Slovenija bolja ekipa od Crne Gore. Vidjeli smo da je Crna Gora isto uigrana. Igraju još dugo zajedno, a Slovenija je još uigranija i po igračima su jači. Slovenija je pravo jako puno nereda i to moramo dobiti pod kontrolu. To će biti vrlo teško, ali možemo mi to sve. Ja sam pozitivan i uvjeren da ova ekipa može puno puno bolje."

Europsko prvenstvo počinje 10. siječnja u Njemačkoj, a Hrvatskoj će prva utakmica sa Španjolskom biti 12. siječnja. Zatim će slijediti utakmice s Austrijom i Rumunjskom, a u sljedeću fazu natjecanja prolaze prve dvije momčadi iz skupine.

Napete i atraktivne utakmice te još jedan pohod Kauboja na novu medalju gledatelji mogu pratiti od 10. siječnja - na glavnom kanalu RTL-a i streaming platformi VOYO.