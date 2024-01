Goran Perkovac obratio se javnosti nakon poraza od Mađara: 'Ovo je bila prva teška noć na turniru'

Mađarska je pobijedila Hrvatsku (29:25) u drugom kolu skupine I Europskog prvenstva i sada naši rukometaši imaju samo teoretske šanse za plasman u polufinale, a jutro nakon utakmice hrvatski izbornik Goran Perkovac održao je press konferenciju u kojoj se osvrnuo na poraz od Mađara te najabio sljedeći ispit na Euru, utakmicu protiv Islanda u ponedjeljak (15.30).

"Ovo je bila prva teška noć na turniru. Kad malo proanaliziramo odigrali smo izvanzemljski protiv Španjolske i jako dobro protiv Austrije, Rumunjske i Francuske. Ako hoćemo kritizirati, možemo, ali stao bih u zaštitu tih svojih igrača. Netko je stalno bolestan, a ne tražimo alibi", rekao je Perkovac i nastavio:

"To su jako mladi igrači. i vjerojatno ćemo vidjeti još utakmica poput one protiv Španjolske, ali i ovakvih, a kada će sazrijeti, to je teško sada reći. Zdravstveno stanje je od priprema katastrofalno i sada imamo četiri igrača pod temperaturom, to su Karačić, Srna, Maraš i Mamić".

"Trebamo pobijediti Island i to sigurno neće biti lako. Rekao bih da će Island biti među prve tri momčadi da ste me pitali ranije", prokomentirao je i otkrio da neće zvati nove igrače te da je Domagoj Duvnjak "puno bolje" i da će još vidjeti hoće li igrati protiv Islanđana.

Na kraju je analizirao susret s Mađarima.

"Krenuli smo kao zombiji, nismo bili agresivni i tražili kontakt, nego smo skakali u blok, a oni su prolazili kroz sredinu. Od početka se vidjelo da je to ispuhani balon", poručio je.

Napete i atraktivne utakmice te još jedan pohod Hrvatske na novu medalju gledatelji mogu pratiti od 10. siječnja - na glavnom kanalu RTL-a i streaming platformi VOYO.