Rukometna rapsodija Kraljica šoka u Švedskoj: Bijes zbog Senegalki iskalile su na Kineskinjama

Po pet golova za Hrvatsku postigle su Valentina Blažević, Mia Brkić, Lara Burić i Dejana Milosavljević, dok je Xiaoqing Li zabila ćetiri za Kinu.

Nakon razočaravajućeg remija protiv Senegala na startu, izabranice Ivice Obrvana ozbiljno su shvatile reprezentaciju Kine i ostvarile iznimno uvjerljivu pobjedu.

Kineskinje su s nekoliko golova s vanjskih pozicija držale rezultatsku ravnotežu u prvih sedam minuta, ali to je bio slučaj samo do rezultata 5-4 za Hrvatsku. Uslijedila je serija od 10-1 kojom je Hrvatska u 22. minuti stigla do 15-5 i pitanje pobjendika bilo je riješeno. U tom je razdoblju briljirala vratarica Tea Pijević koja je s nekoliko vrhunskih reakcija u očaj bacala Kineskinje, Pijević je branila samo u prvom poluvremenu te je za pola sata upisala 11 obrana.

U nastavak je Hrvatska krenula s četiri uzastopna gola, Kina je prvi put poentirala nakon više od sedam minuta, a u čitavom drugom poluvremenu Kineskinje su postigle samo šest golova.

Hrvatska nakon dva kola ima tri boda, dok je Kina bez bodova. U skupini su još Švedska koja ima dva i Senegal koji ima jedan bod prije njihova susreta od 18 sati.

Hrvatska će u utorak u 3. kolu igrati protiv domaćina Švedske u posljednjoj utakmici prvog kruga.

Prvenstvo u Švedskoj, Danskoj i Norveškoj započeo je 29. studenog i trajat će do 17. prosinca.