Hrvatska muška rukometna reprezentacija je u subotu navečer, u 2. kolu drugog kruga grupe I u Kolnu, u susretu koji je bio 'biti ili ne biti', u 'bitki svih bitaka' za polufinale, izgubila u dramatičnoj utakmici na EP-u od Mađarske 29-26. Bartucz, golman Mađarske, uništio nas je sa 17 obrana . Mladi Imre nam je zabio 7 golova. Matej Mandić je uzeo na golu 9 obrana iz 25 pokušaja. Kuzmanović je ostao na 4. Tin Lučin i Filip Glavaš su bili naši najbolji strijelci sa 5 golova.

Obje reprezentacije su u ovoj utakmici išli na pobjedu, jer jedino ih pobjede drže u igri za polufinale. Niti Hrvatska niti Mađarska nisu imali pravo na kiks. Jer, u prvoj utakmici druga kruga za obju reprezentaciju rezultat je bio negativan. Hrvatska je doživjela prvi poraz na turniru prije dva dana protiv Tricolora 34-32, a Mađarska je pala protiv Austrije u dramatičnoj završnici (29-30)...

Mađarska je prva dva napada odradila loše. U prvom su promašili, Bodo je tukao visoko, a u drugom svom su napravili prekršaj u napadu. Ali, nismo to iskoristili, nismo znali i u 3.03 – Ancsin je zabio iz vana za 1-1.

Zvonimir Srna je bio prvi strijelac Hrvatske u utakmici za 1-0. Nakon serije Mađara 2-0 i vodstva 2-1, Veron Načinović je prekinuo mađarsku mini seriju. U prvih 7 minuta teški pivot Beonce Banhidi radio nam je puno problema. Ima 130 kg i jako ga je teško čuvati na crti. Tehničke pogreške su najveći problem Hrvatske na turniru, a protiv Mađara su u prvom dijelu hrvatski rfukometaši pokazivali upravo takve obrise, u pojedinim trenucima…Zbog toga su Mađari su 10. imali +2 prvi put – 5-3. U 10.14 – Mađarska je zabila za +3 (7-4). U 10 sekundi smo, naime, dobili dva brza gola Mađarske. Perkovac je vrištao na time-outu: Moramo ubrzati igru“.

Klarica i Načinović su kombinacijom, suradnjom i golom smanjili na 7-5, a u sljedećem napadu Imre je zabio treći gol na utakmici za 8-5 Mađara. Čisti zicer Šoštarića, Načinovića koji nisu ušli unijeli su nervozu u naše redove. U 15., Mađarska je imala po prvi put +4 (9-5), ali preko Lučina i Mihića, pa i Klarice Hrvatska je vezala 3 gola za 3-0 seriju. Došla je na 9-8, -1, ali Mađarska je vrlo brzo povisila na +2 (10-8). Međutim, zbog naše najveće noćne more na ovom EP-u, tehničkih pogrešaka, opet smo propustili šansu za povrat u susret. Mađari su uspješno održavali dva gola razlike. Igor Karačić, Maraš i Lučin su u 25. bili naša vanjska linija i Tin Lučin je pod pasivnim napadom smanjio sa 109.8 km golom na sat za 12-11, -1 za Hrvatsku. U 26., Hrvatska je napravila faul u napadu. Karačiću su sudili prekršaj.

Bence Imre, 21-godišnja mađarska zvijezda, desno krilo velikih mogućnosti, u prvom je poluvremenu bio itekako raspoložen. Uz vratara Bartucz, Lászlóa, koji je imao 8 obrana u prvih 30 minuta. Matej Mandić je u prvom poluvremenu uzeo 7 šuteva iz 21 pokušaja. Tin Lučin i Zvone Srna su bili naši najbolji strijelci u prvom dijelu sa svaki po 3 gola. Prvo poluvrijeme je završilo 14-13 za Mađarsku, u napadu smo dolazili teško do rješenja. Imali smo problem s teškim pivotom Banhidijem.

Dominik Kuzmanović je na početku drugog dijela na golu zamijenio dotad sjajnog Mateja Mandića. Odmah u 31 sekundi. Kuzma je skinuo jedan dalekometni šut Bodoa. U 32., Hrvatska je propustila peti put šansu za izjenačenje u ovom dvoboju.

U 35., Kuzmanović je uzeo i drugu obranu, dok je u tom vremenu Bartucz imao 10 obrana. U 37., sedmi put Hrvatska nije bila zabila za izjednačenje. Glavaš je u 37. po osmi put propustio Hrvatsku dovesti u čisti egal. U prvih 7 minuta drugog dijela, pala su dva gola kombinirano. Obrane su bile granitne, tuklo se, povlačilo na sve strane… Hvala Bogu, deveti put smo uspjeli izjednačiti. U 39. je bilo 15-15, ali vrlo smo brzo dobili gol. U 40. minuti, Hrvatska je povela +1 (16-17). Bili smo tada u naletu, ali Bodo je odmah odgovorio golom za 17-17.

U 41., Karačić je povisio na +1 za naše dečke (17-18). Zanimljivo, ali do 41. smo igrali 6-0 obranu. U 45., Kuzmanović je imao 50% obrana (4 od 8). Igralo se u tim trenucima gol za gol, semafor je pokazivao 19-19, a suci su napravili za jednu situaciju, kontroverznu, sumnjivu, reviziju, video analzu, dodatno gledanje. Lijevi lakat Siposa u smjeru glave Tina Lučina koji je bio u skoku za šut. Ilić je nakon kratkog vječanja dobio dvije minute. U 47., Glavaš je zabio za 20-19, vodstvo Hrvatske. Bio mu je to treći gol na susretu. U 48., Bodo nam je prodao istu varku za 20-20. U 48., Mađarska je na igrača više naših napravio seriju 2-0. U 49., Maraš je promašio zicer za +1. Odlično se ubacio u prostor, ali Bartusz je tu bio uzeo 14 put obranu našima.

Mi nikad na tuirniru nismo toliko promašili zicera, kao na treningu. Nakon toga, Mađarska je zabila za 21-20 točno 10 minuta do kraja. U 52., nakon 15 obrane Bartusza, Kušan je dobio isključenje, a Mađari su zabili sa 7 metara za 23-21. Osam minuta do kraja, imali smo -2, igrača manje jer je Načinović dobio isključenje nakon video provjere. Teška situacija je to bila, ali na svu sreću, hvala Bogu na tome, Klarica je u 55. zabio za 25-25. Ilić je prije toga promašio šut izvana.

U 57., glupo smo izgubili loptu i u 57. je Boka zabio za +2 (27-25). Tri minute do kraja, dva gola zaostatka, opet puno tehničkih grešaka… nije mirisalo na dobro. Nije niti malo u tim trenucima izgledalo dobro. Muka na terenu, muka na tribinama, muka i za raditi je to bila… Mađarska je do kraja susreta otišla i na +3 (28-25). Do kraja su iskustvom priveli susret kraju.