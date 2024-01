Hrvatska rukometna reprezentacija u srijedu je navečer, u posljednjoj utakmici na EP-u, dobila Njemačku usred Kolna rezultatom 24-30 i slavljem se oprostila od EP-a. Dominik Kuzmanović je branio čudesno i sa nevjerojatnih 22 obrane bio najbolji igrač utakmice. Kapetan Domagoj Duvnjak odigrao je također sjajno i zabio 4 gola, kao i Klarica.

Inače, poveli smo s 1-0, Nijemci su uzvratili, preuzeli vodstvo i krenulo je jako na terenu. U 6., Johanes Golla, kapetan, golom je povisio na +2 Njemačke (5-3). Bilo je to prvi put da Nijemci imaju +2. U 10., Hrvatska je golom Cindrića izjednačila na 5-5, nakon 2-0 serije naših. U 11., nakon 3-0 serije imali smo +1 (6-5), ali Koster je ekspresno izjednačio na 6-6.

U 15., imali smo +1 (7-6), ali Filip Glavaš je s pola terena na prazna vrata tukao u brzini i promašio za +2 (8-6). U 16. minuti, Kuzmanović je imao 6 obrana iz 11 pokušaja. U 1 7., Glavaš je iz kontre, nakon dobre obrane, povisio na +2 (6-8). Po prvi put smo imali +2 u utakmici. Kuzma je nakon toga uzeo i sedmu obranu iz 13 pokušaja, šuteva Nijemaca, a usporedbe radi, njemački golman Wolff je bio na 6 od 14. Nijemci su potom napravili seriju 2-0 i došli na 8-8. Međutim, nakon toga smo mi Nijemcima uzvratili isto sa serijom 2-0 za naše vodstvo 10-8. U 22. minuti, Kuzma je skinuo i po osmi put šut Nijemcima, a u 24. je Duvnjak, kapetan, zabio 'bombu' za 10-12 naših rukometaša.

U 24., Kuzmanović je uzeo i devetu obranu. U 25., Dule je zabio šut za 10-13, prvih +3 naših u utakmici. Wolff, njegov bivši suigrač iz Kielea, samo se smijao nakon toga pogotka jednog i jedinog Domagoja Duvnjaka, istinskog kapetana, vođe i lidera. U 27., Njemačka je serijom 3-0 izjednačila na 13-13. U 28., šutom Heymanna od 125.5 na sat odlaze Nijemci na +1 (14-13), a nakon toga je Kuzmanović skinuo novi zicer, uzeo desetu obranu u prvom dijelu. Stali smo u 54. minuti, ostali skoro 6 minuta bez gola. Nijemci su to znali iskoristiti. Dvorana je bila na nogama.

Na odmor se otišlo rezultatom 14-13 za Njemačku. U prvih minutu i pol nastavka, Kuzma je uzeo još dvije obrane, kasnije još jednu i do 34 je imao već 13 obrana. Nevjerojatno… U 37., Kuzma je protiv domaćina imao 48% obrana, tj 14 obrana. Ušao im je bio Kuzma u glavu. Nijemci su shvatili kakvog golmana, golmančinu imaju ispred sebe. U 39., pogotkom Maraša Hrvatska je povela +2 (17-15). Njemačka je bila 6 minuta bez gola, međutim vrlo su se brzo uozbiljili, vezali dva gola za 17-17. Inače, Njemačka je od 2016. bez medalje na velikim natjecanjima i to Nijemci žele promijeniti.

U 42., Kuzmanović je obranio 15 loptu, a nakon toga je baseball dodavanjem uposlio Šoštarića za gol i +1(17-18). U 43., Šoštariću je čisti zicer za +2 skinuo Spath, a nakon toga je Mihić čistu kontru promašio, tj Spath David mu je to skinuo i uzeo 4 obranu. U 45., Njemačka je s igračem više zabila za 19-19. U 47., Hrvatska je povela opet s +3 (22-19). Bilo je to drugi put da smo imali +3 u ovom dvoboju. Mihić je u 49. povisio na +4 (23-19). Po prvi put smo imali +4 u susretu. Lanxess-Arena je u Kolnu utihnula. U 50., Kuzmanović je opet obranio, to mu je bila 17 obrana. U 51., vodili smo 19-25. Kuzmanović je bio totalno nabrijan, suigrači su mu čestitali kao da se radi o utakmici i njegovoj predstavi vrijednoj polufinala, a ne oproštaja od turnira. Njemačka je potom vezala dva gola, ali više od toga nisu mogli.