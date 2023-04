KAPETANICA ISKRENA Hrvatska napravila veliki korak prema SP-u: "Moglo je biti bolje, a moglo je i gore'

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija u prvoj je utakmici dodatnih kvalifikacija za odlazak na Svjetsko prvenstvo koje će se igrati od 29. studenoga do 17. prosinca u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj kao gost svladala Slovačku u Šali sa 25-23 (11-8). Hrvatska je pet minuta prije kraja dvoboja bila u nezavidnoj situaciji jer je Slovačka imala prednost 22-20, no onda je u tri minute postigla četiri gola, jednog nakon odbijanca, jednog iz sedmerca, jednog iz postavljenog napada i jednog iz protunapada, te stigla do konačnog preokreta. Klara Birtić s pet i Lara Burić s četiri gola bile su najefikansije u sastavu Hrvatske, dok je Barbora Lancz sa sedam pogodaka predvodila Slovačku. Uzvratna utakmica igrat će se u srijedu u Slavonskom Brodu, a ukupni pobjednik izborit će odlazak na SP. Kapetania Katarina Ježić je istaknula: "Bilo je gore-dolje cijelu utakmicu, pokazale smo karakter i ja sam preponosna na cure. Moglo je biti bolje, a moglo je i gore, da budemo iskreni. Sada barem znamo protiv koga igramo i dobro ćemo se pripremiti za Slavonski brod i za ostvarenje konačnog cilja. Obrana je bila dobra, trebala je primiti i manje, ali dobro, najvažnija je pobjeda."