Na RTL2 večeras gledajte prvu utakmicu Kauboja pod vodstvom novog izbornika

Hrvatska rukometna reprezentacija u srijedu (19.30) protiv Nizozemske u Kvalifikacijama za Europsko prvenstvo igra prvu utakmicu pod vodstvom novog izbornika Gorana Perkovca.

Premda se Nizozemska u dva kola kvalifikacija za EURO 2024. godine jako namučila, to ne bi trebalo nikoga zavarati. Prvi susret su naime, doma dobili protiv Belgija s jedan razlike 25:24, a u drugom su poraženi od Grčke u gostima 32:28. No, treba reći da su u oba susreta bili bez svog motora i jedne od najvećih zvijezda, Luca Steinsa. On je igrač koji danas vodi jednu od najboljih momčadi svijeta – francuski PSG, a u nizozemskoj reprezentaciji ima najšire moguće ovlasti. Od njega sve kreće i zaustaviti Luca Steinsa znači najčešće zaustaviti Nizozemsku. Ali, to je lakše reći nego i napraviti. Nevjerojatna je brzina kojom igra i razmišlja taj omaleni (172 cm) srednjak. U tri do pet sekundi, on je u stanju prenijeti loptu iz obrambene zone u napad i sam ga završiti ili pronaći idealno postavljenog suigrača. U 14 susreta Lige prvaka ove sezone zabio je 50 pogodaka, premda to nije njegova primarna zadaća, piše HRS.

Druga velika zvijezda Nizozemske, ali i svjetskog rukometa nedvojbeno je Kai Smits (Magdeburg, 25. god). Sa 185 centimetara ne spada u gorostase, ali je nevjerojatno moćan u skoku, razornog udarca, fenomenalnih prolaza kojima ruši sve obrane svijeta. U posljednjih mjesec dana od kada je postao prva opcija Magdeburga na poziciji desnog vanjskog, nakon ozljede Islanđanina Omara Ingia Magnussona, prosjek pogodaka mu je 10. Uz tek jedan ili dva promašaja. Trenutačno je i na diobi prvog mjesta najboljih strijelaca ovih kvalifikacija s 19 pogodaka (24/19, 72 %). I da, gotovo je savršen u izvođenju sedmeraca.

Od rujna prošle godine Nizozemsku vodi najpoznatiji „čupavac“ svjetskog rukometa, karizmatični Šveđanin Staffan Olsson. Puno bi nam mjesta trebalo da opišemo što je sve osvojio. Dovoljno je reći da je dvostruki svjetski i četverostruki europski prvak, uz tri olimpijska srebra. Goran Perkovac ga sjajno poznaje jer su nekada vodili velike bitke u igračkim danima. Posebno u Atlanti na Olimpijskim igrama.

