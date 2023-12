Vratili smo 'iz mrtvih' pa opet sve upropastili serijom grešaka u napadu: Prvi poraz Hrvatske na SP-u

Hrvatska je upisala prvi poraz na Svjetskom prvenstvu, i to od domaćina Švedske 22-16 u posljednjoj utakmici prvog kruga.

Sjajno je utakmicu s tri obrane otvorila Pijević. No, hrvatski napad nije funkcionirao te smo propustili nekoliko prilika da dođemo do vodstva.

Prvi gol vidjeli smo nakon 5.15 minuta igre kada je Zadravec skrivila sedmerac i dobila dvije minute, a sigurna sa sedam metara bila je Hagman. Odgovorili smo odmah preko Mičijević za 1-1. U 8. minuti stigli smo i do prvog vodstva kada je Šimara uz dosta sreće zabila za 2-1. U prvih 10 minuta primili smo samo jedan gol, a preko Blažević potom otišli i na plus dva (3-1). No, napad nije funkcionirao pa su se Šveđanke s dva gola u 14. minuti stigle do izjednačenja 3-3.

Puno je muke bilo u napadima na obje strane u prvih 15 minuta utakmice, teško su se pronalazile rupe u obrani, a jednu takvu našla je Šimara s crte u 16. minuti za vodstvo Hrvatske 4-3. Odgovorile su nam Šveđanke s dva gola za njihovo novo vodstvo, da bi nas do novog izjednačenja dovela Šimara trećim golom. Međutim, napad je dalje bio veliki problem Hrvatske, gotovo devet minuta smo bili bez gola, što su Šveđanke iskoristile i otišle na plus tri (8-5). Prekinuli smo tu seriju golom Blažević iz sedmerca u 28. minuti za 6-8. U samoj završnici prvog dijela primili smo još jedan gol, no da na odmor odemo sa samo minus dva (9-7) pobrinula se Milosavljević golom 20-ak sekundi prije kraja.

I u nastavak smo krenule s greškom u napadu što su Šveđanke iskoristile da odu opet na plus tri (10-7). U prvih sedam minuta zabile smo tek jedan gol, i to preko Blažević, što je Švedska znala kazniti pa je u 37. minuti prvi put imala plus pet (13-8), što je natjeralo i izbornika Obrvana da pozove minutu odmora. Odmah potom smo odigrale jednostavnu akciju i preko Ježić stigli na minus četiri (13-9). Ubrzo smo preko Šimare zabile još jedan gol za 13-10 u 39. minuti. Popustile su obrane nakon toga, no naše rukometašice i dalje su se mučile u napadu pa smo u 42. minuti opet bili na minus pet (16-11). U 45. minuti imale su domaće rukometašice priliku da odu i na plus šest, no ukazala se Pijević i sjajano to obranila. Ipak, već u sljedećem napadu opet smo pogriješili, što ovog puta Šveđanke kažnjavaju i odlaze na plus šest (12-18), a ubrzo i na plus sedam. Bez gola smo bili osam minuta kada se napokon digla Barišić i zabila naš 13. gol. Potom smo preko Prkačin, Šimare i Birtić zabili još tri gola u niz pa smo u 55. minuti stigli na samo minus tri (19-16). Imali smo napad i za minus dva, ali pokušaj Prkačin obranila je golmanica Švedske, da bi mirniju završnicu Šveđankama osigurala Carlson golom za 20-16. Već u sljedećem napadu napravili smo novu grešku, što domaćin kažnjava golom iz kontre za plus pet.

Kod Hrvatske je Pijević završila s 13 obrana, Andrea Šimara je zabila pet golova, Valentina Blažević tri, a Dejana Milosavljević dva. Kod Šveđanki je prvo ime bila Jenny Carlson sa šest pogodaka.

Hrvatska je već ranije osigurala drugi krug, a sada je jasno kako ćemo tamo s drugog mjesta i jednim bodom. U drugom krugu čekaju nas Crna Gora, Mađarska i Kamerun.

Utakmice hrvatskih rukometašica u drugom krugu možete uživo gledati na programu RTL Kockica te na platformi Voyo uz stručnog komentatora Filipa Brkića.