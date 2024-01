Hrvatsku reprezentaciju u utakmici s reprezentacijom Francuske gledalo je na RTL-u više od 760 tisuća gledatelja u ukupnoj populaciji, čime je RTL-ov program bio tri puta gledaniji od prvog konkurenta.

U ukupnoj populaciji utakmica Hrvatske i Francuske, u kojoj je hrvatska rukometna reprezentacija poražena, prema službenim podacima bila je najgledanija u svom terminu s odličnih 48,3% udjela u gledanosti (SHR). Cijelu utakmicu patilo je više od 760 tisuća ljudi u ukupnoj populaciji (21,2%) AMR. U najgledanijim minutama utakmicu Hrvatske i Francuske gledalo je više od 930 tisuća gledatelja, čime je RTL-ov program od prvog konkurenta bio gledaniji tri puta.

Rukometni sraz Hrvatske i Francuske bio je najgledaniji i u komercijalnoj ciljnoj skupini 18 - 59 s 53,8% udjela u gledanosti (SHR), čime je u toj ciljnoj skupini RTL bio pet puta gledaniji od prvog konkurenta. Sjajne rezultate zabilježila je i emisija 'Vrijeme je za rukomet', uz koju je u ukupnoj populaciji bilo više od 260 tisuća gledatelja te je ostvarila 21,7% udjela u gledanosti (SHR) u ciljnoj skupini.

Urednik RTL Sporta Marko Vargek otkriva da ekipa emisije 'Vrijeme je za rukomet' nakon poraza od Francuske ima podijeljene emocije. "Emocije su podijeljene jer bodovi nisu na kontu, no ponosni smo kako je hrvatska mladost držala Francuze u neizvjesnosti do samog kraja. Dominik Kuzmanović bio je naš Thierry Omeyer i šteta što sinoć nismo to kapitalizirali. Istovremeno smo, pak, sretni jer je Hrvatska još uvijek živa na turniru i ima priliku dohvatiti polufinale. Plan je ostati u igri do zadnje utakmice s Njemačkom te se obračunati s domaćinom za polufinale", jasan je urednik Vargek.

Hrvatskim rukometašima slijedi utakmica s Mađarskoj, a gledatelji je mogu pratiti na RTL-u uz emisiju 'Vrijeme je za rukomet' od 17 sati.

Vrijeme je za rukomet - sutra od 17 sati na RTL-u!

Napete i atraktivne utakmice te još jedan pohod Hrvatske na novu medalju gledatelji mogu pratiti od 10. siječnja - na glavnom kanalu RTL-a i streaming platformi VOYO.