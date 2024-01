Hrvatski rukometaši Croatia Cup otvaraju s Crnom Gorom: Evo što trebate znati o našim protivnicima

Nakon tri dana treninga u završnoj fazi priprema za Europsko prvenstvo u Njemačkoj 2024. godine, hrvatska muška seniorska reprezentacija provjeru spremnosti za to veliko natjecanje tradicionalno ima na Croatia kupu u Poreču. Naši gosti ove godine su Crna Gora i Slovenija. Idealni su to suparnici da vidimo u kakvom je stanju naša reprezentacija koja je posljednji susret imala još tamo krajem travnja protiv Belgije u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo. Osim toga, ovo je prvi put da je reprezentacija pod vodstvom izbornika Gorana Perkovca kompletna. U svim kvalifikacijskim utakmicama koje je vodio do sada, uvijek je netko nedostajao, objavljeno je na stranici HRS-a.

Prvi susret na Croatia kupu igramo s Crnom Gorom u četvrtak, 4. siječnja u 17.00 sati. Vjerujemo da mnogi od vas znaju da tu reprezentaciju od veljače prošle godine vodi naš Vlado Šola. Na europsku smotru prošli su kao jedna od četiri trećeplasirane reprezentacije zajedno s Grčkom, Gruzijom i Farskim Otocima.

Riječ je o ekipi koja ima jako dobre igrače i pokrivena je vrlo dobro na svim pozicijama. Na vratima je izvrsni Nebojša Simić (30. god.), suigrač naše trojke iz MT Melsungena :Ivana Martinovića, Davida Mandića i Domagoja Pavlovića. Uz njega su na vratima još dvometraš Nikola Matović (Amo, Švedska, 25 god., 198 cm), Haris Suljević (22 god., Izviđač, BiH) te Filip Borozan (23 god., 195 cm, Lovćen). Za koga će se uz Simića koji je nedvojben odlučiti Vlado Šola, ostaje da vidimo.

Na lijevom krilu su sjajni Miloš Vujović (30 god., Vfl Gummersbach) te nama dobro poznati Aleksandar Bakić, član Nexea. Na desnom krilu su Mirko i Luka Radović. Prvi je stariji (33 god., Lovćen), drugi 26-godišnjak, član francuskog Sarana.

Crna Gora je izuzetno moćna na crti. Osobito nakon oporavka iskusnog Nemanje Grbovića koji pod Šolom nije odigrao ni jedan susret u kvalifikacijama. Tu je i odlični Vuk Lazović (35 god., 200 cm, 108 kg Al Najma, Bahrein) te nesuđeni zagrebaš Miodrag Ćorsović (23 god., 198 cm, Trimo Trebnje, Slovenija).

Crnogorski izbornik ima sjajan izbor igrača na vanjskim pozicijama. Tu su povratnik nakon šest i pol godina Vuko Borozan koji je bio jako dobar u Lovćenu. Trenutačno je slobodan igrač jer je raskinuo suradnju s klubom s Cetinja nakon ispadanja iz europskih natjecanja. U velikim europskim klubovima igraju vrlo zapažene uloge: Miloš Božović (31 god., US Ivry, Francuska), Branko Vujović (25 god., TSV Hannover – Burgdorf), Stefan Ćavor (29 god., HSG Wetzlar) pa srednjaci Božo Anđelić (31 god., Pler Budimpešta) i mladi Radojica Čepić (21 god.), suigrač Marina Šipića i Željka Muse u HC Kriensu- Luzern. Ima tu još dosta novih imena koja tek traže svoje mjesto pod suncem poput Arsenija Dragašavića (21 god., 202 cm, HC Pfadi Winthertur), Vasilija Kaluđerovića (25. god, Al- Quadsia Kuvajt) ili Riste Vujačića (30 god., A.S. Ramat Hasharon, Izrael).

Crna Gora je već odigrala jedan prijateljski susret u pripremama za EURO. Bilo je to potkraj prošle godine u Staroj Pazovi protiv Srbije. Izgubili su 39:37, ali su bili bez dva vratara Nebojše Simića, Nikole Matovića, Vuke Borozaa, Riste Vujačića, Vuka Lazovića, itd, itd… Vlado Šola je želio provjeriti mlade snage i izgledalo je to vrlo dobro.

Inače, Crna Gora sedmi put ide na Europsko prvenstvo. Do sada joj je najbolji plasman bilo 11. mjesto osvojeno prije dvije godine u Mađarskoj. Upravo na tom prvenstvu pobijedili su Hrvatsku 32:26 i dobrim dijelom srušili naše snove o velikom ostvarenju. U tri susreta prije toga na europskim prvenstvima, Hrvatska je slavila s 34:26, 2008. godine, 27:22 2014. te 27:21 prije četiri godine, objavio je HRS.

Napete i atraktivne utakmice te još jedan pohod Kauboja na novu medalju gledatelji mogu pratiti od 10. siječnja - na glavnom kanalu RTL-a i streaming platformi VOYO