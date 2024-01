Ivan Ninčević, osvajač 4 velike medalje s hrvatskom rukometnom reprezentacijom na velikim natjecanjima (tri bronce i srebro), ne slaže se da je ovo realnost naše nacionalne selekcije...

Smatra kako imamo super momčad, kako hrvatski rukomet u ovim mladim momcima ima budućnost za sljedećih 5-10 godina. Tvrdi kako se na ovom EP-u rodilo nešto veliko. Ali, isto tako, misli kako je ova Perkovčeva družina mogla više...

Izdvojio je (po)najveći problem hrvatske rukometne reprezentacije na EP-u - tehničke pogreške i igra s igračem više. Nije jedini koji takvo što govori...

Foto: Profimedia Profimedia

"To je bio veliki problem u ovakvoj utakmici, jednostavno ništa to nije uštimano. Po meni, moje skromno mišljenje... Imamo problem s igračem više. Mi s igračem više ne možemo suvisli napad složiti. Dečki se bore, imamo super ekipu, ali da smo mogli više, mogli smo. Da je to trebalo bolje posložiti, taktički uštimati, trebalo je", priča nam trofejni Zadranin koji je bez dlake na jeziku i uvijek kaže ono što misli, pa kome pravo, a kome krivo...

Perkovčeva odgovornost je tu velika...

"Perkovac je kao izbornik hrvatske rukometne reprezentacije jedini koji je za to odgovoran. Sve je meni jasno, preuzeo je tek ekipu, mladi su dečki, treba to posložiti, ali da je moglo bolje, pogotovo iz njegove perspektive koji je bio vrhunski srednji napadač, pa zna kako se igra s igračem više. Mi konstantno, cijelo prvenstvo, ne možemo složiti jednu suvislu akciju kad imamo igrača više, a tehničke greške svakako... To je segment u kojem gubimo 5-10 lopti po utakmici, ali nemaš ti s tim manama što tražiti protiv ekipa kao što je Mađarska, kao što je Austrija", dodao je Ninčević.

Je li vas Mađarska u nečem iznenadila?

"Nije. Mi jednostavno nismo dobro igrali. Puno grešaka, razbranili smo im golmana, s druge strane taktički u obrani i napadu nismo bili nešto naročito... Znali smo da njima sve ide prema velikog pivota (Banhidi op.a). Mi to nismo zatvarali i to je to. Ako bi, kojim slučajem zatvorili njega, prošlo bi na drugoj strani. Bodo nam je tri puta istu fintu prodao. Sve u svemu, iznenađen sam. Imamo vrhunsku momčad koja je opet vratila rukometni entuzijazam i ambiciju među Hrvate. Ovi momci kad još više stasaju, pa oni mogu otići do zlata jednog dana, ali to sve treba bolje posložiti", zaključio je Ivan Ninčević.

Foto: Profimedia Profimedia

Inače, oni koji bolje poznaju Ivana Ninčevića govore, neki rukometni kroničari pak pišu, kako je uvijek bio malo nekako na svoju ruku i prebrz ponekad na jeziku, ali da je ovo nekad lijevo krilo uvijek davalo sve od sebe i bilo bitan dio rukometne reprezentacije Hrvatske i svih klubova za koje je tijekom karijere i igralo...

U reprezentaciji Hrvatske Ivan Ninčević nikad nije odustajao, ljutio se ili negodovao, ni kod Line Červara, ni kod Slavka Goluže, sabotirao ne dao Bog, jer je bio u drugom planu.

Niti u klubu se nije tako ponašao, iako kao igrač nije htio šutjeti, onda kad je možda trebalo. Svaki poziv u reprezentaciju Hrvatske, s druge strane, bio je za njega nagrada i na kraju kad se podvukla crta, ispala je to jedna odlična karijera... I dan danas kad ga pitaš, ništa ne bi mijenjao. Iza Ivana Ninčevića je stvarno dobra karijera.

Za hrvatsku rukometnu reprezentaciju Ivan Ninčević je nastupio 61 put, pritom zabio 94 gola, a u riznici uspjeha ima srebro s hrvatskog SP-a 2009., broncu s Eura 2012. u Srbiji, OI u Londonu 2012. i SP u Španjolskoj 2013...

Foto:

U listopadu 2013., u utakmici 32. kola njemačke rukometne Bundeslige između HSV-a i Füchse Berlina, Ivan Ninčević je nastradao u okršaju s Jansenom. Usporena snimka zorno je prikazala Jansena kako Ivana frustriran udara glavom u glavu, nakon čega je Zadranin pao u nesvijest. Na nosilima su ga iznijeli s terena...

Pomahnitali Jansen je bio van kontrole u tom trenutku, slomio mu jagodičnu kost na jedan perfidan način, odvratan, nesportski, neljudski. Imao je 6 šavova. Međutim, na kraju se Jansen pristojno, fer i korektno, ispričao, dao ruku... Prošle godine, negdje baš u ovo vrijeme, dao nam je Ivan intervju koji je odjeknuo u javnosti...

"Eto vidite, taj čovjek je došao i izvinuo se. Iako, on je to namjerno napravio, pričali smo poslije toga. Glavom me pogodio u glavu, slomio mi je jagodičnu kost. Imao sam 6 šavova. Izvinuo mi se, ispričao sportski, fer i korektno, dao sam mu ruku... Ljudski smo to riješili. Dogodilo se i što. On se ispričao", rekao nam je Ivan Ninčević. OVDJE možete pročitati taj intervju.

Napete i atraktivne utakmice te još jedan pohod Hrvatske na novu medalju gledatelji mogu pratiti od 10. siječnja - na glavnom kanalu RTL-a i streaming platformi VOYO