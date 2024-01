Portugal u nevjerojatnoj završnici propustio osigurati treće mjesto u skupini: Sada čekaju pomoć Danske

Portugal je u prvom dvoboju posljednjeg kola skupina 2 Europskog rukometnog prvenstva remizirao protiv Nizozemske 33-33 te tako propustio osigurati treće mjesto u skupini.

Ta pobjeda bi im garantirala još jednu utakmicu, odnosno dvoboj za peto mjesto u petak protiv trećeg iz skupine 1, no sada će morati pričekati rasplet utakmice Slovenije i Danske. Ako Danci ne izgube, Portugal će ostati treći, a na četvrto mjesto će pasti samo u slučaju pobjede Slovenije.

Nizozemci su kontrolirali utakmicu u prvom poluvremenua i većem dijelu drugog, da bi Portugalci u posljednjih 10-ak minuta ipak stigli do vodstva. No, 10-ak sekundi prije kraja Nizozemci su zabili za 33-33. Imali su Portugalci zadnji napad, gledao se i VAR zbog potencijalnog sedmerca, no na kraju su dobili samo devet metara, iz čega nisu uspjeli zabiti.

Costa i Frade s osam golova bili su najbolji kod Portugala, dok je Ten Velde zabio sedam kod Nizozemske.

