Kaleb i Brkić detektirali dva velika problema hrvatskog rukometa

Hrvatska je u vlastitima rukama imala priliku za polufinale Europskog prvenstva, ali istim tim rukama poklonjena je pobjeda Islandu. Od 47. do 55. minute Hrvatska je nestala, Island napravio seriju od šest pogodaka i osigurao pobjedu, a izabranike Gorana Perkovca poslao kući.

Poraz su u RTL Danas prokomentirali Filip Brkić te Nikša Kaleb, koji su uživo u Kölnu pratili dvoboj.

"Sada ostaje žal, ostaje puno upitnika nad našim glavama. Što nam se dogodilo na ovom prvenstvu, od onog senzacionalnog otvaranja protiv Španjolske do ovog potopa kojeg smo doživjeli u Kölnu, gdje ispada da smo najlošija ekipa u skupini, gdje smo donijeli samo jedan bod, onaj protiv Austrije i nismo se pomaknuli, i to nam se dogodilo protiv dvije reprezentacije protiv koje smo očekivali da nešto možemo napraviti, koji su suparnici po mjeri, i Mađarska i Islanda, a to su zapravo oba teška poraza"; započeo je Brkić, na što se Kaleb nadovezao:

"Nažalost, zvuči sarkastično, prvi smo samo u jednoj stvari na prvenstvu, a to je po izgubljenim loptama. Međutim, kako je izbornik rekao da on preuzima odgovornost, sva pitanja bi trebala ići prema njemu. Meni je žao, jako mi je teško, mogu samo zamisliti kako je tek igračima kad uzmemo u obzir da je Island igrao bez najboljeg igrača na ovom turniru bez Magnussona, da je Gislason dobio crveni karton, da im se Smarason ozlijedio, da nije bilo ni njega, tako polovičan Island nas pobjedi. Vidimo da puno toga ne štima u našoj ekipi. Izbornik je najavljivao Formulu 1, dobio je bolid u ruke i mislim da je on najviše razbio taj bolid."

"Dogodilo nam se baš danas u tom drugom poluvremenu, da smo baš izgledali na trenutke kao razbijena vojska", istaknuo je Brkić.

"Upravo tako. Opet, ponavljam, sve te najave o dobroj obrani i dobrom napadu, nismo vidjeli ništa od toga. Island je točno znao što želi, nisu posustajali. Mi smo ponovili opet iste greške, što bi rekli, zmija nas je uzela ne jednom, dva, nego pet puta iz iste rupe i možemo samo ponavljati tu igru šest na pet. Obrana koja je bila bez kontakta, iako je izbornik najavljivao puno oštriju obranu s puno više kontakta. Dakle, sve ono što smo nagovještavali i planirali prije ovog prvenstva nije se ostvarilo. Pripremali smo se za tu prvu utakmicu, možda i misleći da će se sve ostalo posložiti samo od sebe. Međutim, ta Španjolska je očito bila jedna velika varka za nas i u ostalih pet utakmica smo pokazali da se apsolutno nismo pripremili za ovaj turnir", rekao je Kaleb.

Brkić je potom detektirao dva ozbiljna problema koja nam slijede.

"Na stranu sada ovaj turnira u kojem smo podbacili definitivno podbačaj. Imamo dva ozbiljna problema koja nam dolaze, prvi je da nam opasno vise Olimpijske igre, da smo u čekaonici, da zapravo ovisimo sada o Afričkom prvenstvu. Ako Egipat bude prvak Afrike, onda Hrvatska ide u kvalifikacije za Pariz sljedećeg ljeta. To je prvi problem, a drugi je da je za manje od godinu dana Svjetsko prvenstvo kojem je Hrvatska domaćin i znamo da smo zapravo gradili svih ovih zadnjih godina svoju ekipu za to prvenstvo 2025. i da smo tu željeli imati jedan tim koji će biti konkurentan, koji će biti dobar. Dojam je da smo negdje zalutali kroz godine, da smo uzalud potrošili dvije, tri, možda i više godina", rekao je Brkić, na što je Kaleb zaključio:

"Upravo tako, kao dvostruki olimpijski pobjednici bio bi za nas veliki udarac da se ne pojavimo na Olimpijskim igrama, prvenstveno zbog našeg rejtinga. Druga je stvar zbog naše baze jer i o rezultatima reprezentacije i klubova, kojih je malo, gubimo djecu koja su zainteresirana za rukomet i jednostavno moramo vidjeti što je naš sad prioritet. Je li to sređivanje odnosa u reprezentaciji? Je li to novi izbornik ili novi igrači?"

