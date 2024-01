Karačić za RTL: 'Samo se nadam da ovi mladi momci neće trošiti vrijeme na raznorazne gluposti'

Nakon bolnog poraza od Islanda, Hrvatsku u srijedu još očekuje posljednja utakmica na Europskom prvenstvu protiv Njemačke. I to bizarno važna, jer nakon tri poraza u drugom krugu natjecanja, da bismo izborili kvalifikacije za Olimpijske igre u Parizu - moramo izgubiti od Njemačke.

Uoči tog dvoboja RTL-ova reporterka Maja Oštra Flis pričala je s reprezentativcem Igorom Karačićem.

U petak posljednja utakmica Hrvatske na ovom prvenstvu protiv Nijemaca. Poraz vodi u kvalifikacije za Olimpijadu, što će biti poraz ili pobjeda? Kako.

"Vidim da se puno priča, stvarno se puno postavlja to pitanje, ali mi igrači stvarno nemamo nikakve kalkulacije u glavi, jednostavno bi željeli završiti taj turnir pobjedom. Situacija je jako teška, ni mi na početku nismo mogli zamisliti da ćemo se naći u ovakvoj situaciji, posebno nakon prve te utakmice, ali ima i drugi put kojim se mogu izboriti kvalifikacije. To nije pitanje ni za nas, ali ja kao sportaš mogu samo obećati da ćemo dati sve od sebe na terenu."

Europsko prvenstvo ovdje u Njemačkoj počelo je euforičnom, velikom pobjedom protiv Španjolaca s deset golova razlike, posljednja utakmica Island, pet golova razlike smo izgubili, mislim trinaest izgubljenih lopti. Što se dogodilo u međuvremenu u hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji?

"Ne znam, teško je objasniti stvari. Nije to samo počelo od Španjolske, od te prve utakmice, već smo mi znači imali neki dobar putokaz poslije prve pripremne utakmice protiv Slovenije, gdje smo imali odličnu obranu, odličnu tranziciju i nekako smo bili puni snage. Letjeli smo po terenu i to smo pokazali u utakmici protiv Slovenije, samo smo prenijeli na ovu prvu prvenstvenu utakmicu ovdje protiv Španjolske i ne znam, jednostavno, desila se ta Austrija od plus tri pogotka na kraju gdje smo ostali neriješeno i prenijeli samo taj jedan bod i kao da je u tom trenutku nekako moral malo pao, ali ne znam. Puno je tu svega bilo, puno je viroze bilo, dečki su iz kreveta ustajali i dolazili na treninge, na utakmice. Ne pričamo o broju od dva. tri igrača pričamo na primjer, prije utakmice s Mađarskom, četiri, pet igrača je direktno iz kreveta došlo, tako da ono što ja mogu reći je , stvarno smo dali sve od sebe, možda to tako nije izgledalo u nekim trenucima, možda kao što se pričalo, smo bili bez energije, ali mi smo htjeli, stvarno smo htjeli. Moram pohvaliti stvarno sve svoje suigrače, dali su sve od sebe u mogućnostima u kojima smo mogli i koliko smo mogli sada."

Vi ste dugo u reprezentaciji, jedan od iskusnijih starijih igrača, a puno je mlađih ove godine na prvenstvu. Za manje od godinu dana nas čeka Svjetsko rukometno prvenstvo u Hrvatskoj. Pa kakva je budućnost rukometa po vama?

"Kako se pričalo prije ovog prvenstva je da je glavni cilj da se plasiramo na Olimpijadu i to Svjetsko prvenstvo u Hrvatskoj, ali usputno cilj je Europsko prvenstvo da se postigne što bolji plasman i da se vratimo na ono mjesto koje zaslužujemo. Mislim da ova ekipa stvarno ima svijetlu budućnost, da treba istrpjeti ove mlade momke i da će oni u budućnosti pokazati da mogu donijeti medalje. Samo se nadam da neće trošiti vrijeme na raznorazne gluposti, nego da će se posvetiti sebi i da će se svi oko njih posvetiti ovim mladim igračima, tako da bi oni mogli pridonijeti Hrvatskoj i da nas dovedu u borbu za medalje."

