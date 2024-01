'Kauboji' su otišli u povijesti, a Šprem rekao kakvo bi im on ime dao: 'Volio bih da budu...'

Dijeli nas još šest dana od Europskog prvenstva u rukometu. Utakmice će početi 10. siječnja u Njemačkoj. Hrvatska rukometna reprezentacija svoj će put započeti utakmicom protiv Španjolske 12. siječnja, a zatim će igrati u skupini igrati još i s Austrijom i Rumunjskom. Utakmice prvenstva gledatelji će moći pratiti na glavnom kanalu RTL-a te streaming platformi VOYO.

Rukomet će biti na prvim stranicama sljedećih mjesec dana, a početak prvenstva prokomentirali su RTL-ov Marko Vargek te bivši reprezentativac i sukomentator Goran Šprem. Razgovor su počeli u šaljivom tonu, a onda su krenula pitanja o prvenstvu.

Ti si stručan u tome što smo, gdje smo, što možemo očekivati od Hrvatske u Njemačkoj?

"Vjerujem da se puno radi, da se jako trenira, da je baza dobro i to mi se sviđa. Mi ako ćemo igrati dobro, ako ćemo se pofightat ako ćemo se tuć problema i straha neće biti. Međutim, ako toga neće biti, vratit ćemo sve one probleme. Duvnjak je malo prije rekao "treba nam tranzicija", tranzicija dolazi iz dobre obrane, tranzicija dolazi iz kvalitetnog, iz one tučnjave iza gdje može zabijati lagane golove i tu nema neke velike filozofije. Potući se, potući se otraga, primi što manje golova zabiti što više laganih golova i bit će dobro. Ono što me veseli je puno mladih igrača, pogotovo na golu. Dobili smo Mandića i Kuzmanovića, dvojicu koji sljedećih 15 godina mogu vladati svjetskim rukometom na golu. Izbornik Perkovac inzistira na tome da se ne mijenjaju igrači obrane napad, da se igra cijelo vrijeme šest na šest, da se trči da se vuče. On je bio onaj tip igrača koji bio i agresivan i prgav. Volio bih da to prenese na ekipu jer znaš kako će biti ili će naš igrač tući protivnike ili će on njih u svlačionici", kroz šalu je započeo Šprem.

Prva se utakmica igla s velikim rivalom, Španjolskom. Očekuje se da će dvorana u Mannheimu gorjeti.

Je li to na neki način prva utakmica i malo finale odmah za Hrvatsku?

"Nije i ne bih stavio tako veliki pritisak na tu prvu utakmicu. Prva utakmica protiv Egipta prije godinu dana nam je značila malo finale. Sada nam ne znači. Da nam može puno olakšati, da nam može bit sve puno fluidnije, puno ljepše, puno tečnije i da možemo gledati prema naprijed apsolutno da, međutim, s porazom ne gubiš sve one nade. Ali daj nemojmo krenuti početi pričati o porazima. Volio bih stvarno da pričamo o tome kako će igrači dobiti prvu utakmicu. Kako će nakon te prve utakmice sa Španjolskom gledati prema naprijed i da nam se otvara. Imamo poslije Rumunjsku, Austriju, imamo reprezentacije koje bi trebali pobijediti, ali kažem, ajmo korak po korak.

Bilo bi važno da se zahukta ta euforija jel tako?

"Uff, jako važno jer to je nešto što nosi igrače. Ima puno mladih igrača i kojima će ta prva utakmica možda biti jedan dodatni motiv da krenu u to prvenstvo i njima će biti lakše ako pobijede, naravno", objasnio je Šprem.

U RTL-ovu komentatorsku ekipu pridružio se i Jakov Gojun. Što mu možeš poručiti, savjetovati za tu ulogu stručnog sukomentatora?

"Šalili smo se i već smo bili par puta i ovdje i smijali se. Jakov je tip koji stvarno može pričati isto i koji je elokventan i komunikativan i s Jakovom će biti i zanimljivo i smiješno", opisao je Šprem u nekoliko riječi Gojuna.

Hrvatski su rukometaši donedavno bili poznati po nadimku 'Kauboji', no nedavno su odlučili poručiti svima da se tako ne žele zvati.

Nakon 15 godina ostali smo bez tog nadimka, što ćemo sad?

"Sad opet jedna stvar zašto su ostali savez ili igrač uopće nije bitno sami su htjeli da se više ne zovemo kauboji, a to ti javnosti nosi nešto da će dobiti neki drugi nadimak. Ja bih volio to budu neki nesalomljivi da to budu nekakvi čudesni, a ne da to budu nekakve ciklame ili tratinčice", našalio se Šprem.

Znači oni sami moraju na ovom prvenstvu zaslužiti novi nadimak jel tako?

"Apsolutno. Sami su stavili teret, Ja bih volio da stvarno taj teret odnesu bez problema. I da ti ako hoćeš da ti 'Kauboji' odu u povijest da se počne pričati o tim dečkima jer 20 godina je prošlo od zadnje zlatne medalje."

Prihvatit ćemo mi i da budu brončani i srebrni i zlatni i sve ćemo im prihvatiti jel tako?

"Prihvatit ćemo apsolutno sve. Ja im samo želim puno sreće, puno zdravlja i napokon da krenemo prema gore", zaključio je Šprem.

Budite spremni jer 12. siječnja sljedeći petak u 19 sati i 45 minuta krećemo s emisijom Vrijeme za rukomet. Filip Brkić, Nikša Kaleb, duo na komentatorskoj poziciji, Jakov Gojun, Goran Šprem u studiju i Ines Goda Forjan koja će se javljati s prvim reakcijama izbornika i igrača.

Napete i atraktivne utakmice te još jedan pohod Kauboja na novu medalju gledatelji mogu pratiti od 10. siječnja - na glavnom kanalu RTL-a i streaming platformi VOYO.