Kielce slomilo otpor Zagrebaša u samoj završnici. Mandić je ponovno odlično branio

U posljednjem susretu osmog kola A skupine rukometne Lige prvaka Zagreb je na gostovanju u Poljskoj izgubio od Industria Kielcea sa 24-28 (12-12).

Nakon što su prošloga tjedna u Zagrebu odigrali neriješeno 22-22, hrvatski i poljski prvaci odmjerili su snage u Kielceu. Bila je to još jedna neizvjesna utakmica, barem njezin veći dio. Zagreb je osam minuta prije kraja imao gol prednosti, no potom je sve prosuo. Poljaci su serijom 5-0 okrenuli rezultat i potom mirno priveli susret kraju.

Hrvatski sastav je sjajno otvorio utakmicu, poveo je 7-2 i 8-3. No, domaćin je do kraja poluvremena uspio izjednačiti na 12-12. Kielce je nakon početnih 1-0, tek na otvaranju drugog dijela stigao do novog vodstva (13-12).

Poljaci su u nekoliko navrata imali i dva gola prednosti, ali je Zagreb deset minuta prije kraja izjednačio na 21-21, da bi osam minuta prije kraja i poveo sa 22-21. Nažalost, uslijedile su Zagrebove "crne minute". Poljaci su uzvratili s pet vezanih golova za 26-22, tri minute prije kraja posve se približivši pobjedi. Zagreb je smanjio na 26-23, no Kielce je razriješio sve dvojbe s još dva gola u nizu. Na koncu je završilo 28-24.

Poljski sastav su do četvrte pobjede u skupini predvodili Szymon Wiaderny s pet golova, te Michal Olejniczak sa četiri gola. Hrvatski rukometaš Igor Karačić dodao je dva gola, dok je Milosz Walach sakupio 10 obrana.

Kod Zagreba, koji je upisao četvrti poraz, najefikasniji su bili Miloš Kos i Timur Dibirov sa po pet golova, dok je Zvonimir Srna zabio četiri gola. Matej Mandić je imao 10 obrana.

Na ljestvici skupine vodi Kiel sa 11 bodova, Aalborg ima 10, a Kielce se probio na treće mjesto, također sa 10 bodova. Kolstad, PSG i Pick Szeged imaju po devet bodova, a zadnja dva mjeta drže Zagreb (6) i Pelister (0).