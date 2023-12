Kraljice šoka srušile Crnu Goru na otvaranju drugog kruga i uzele bitne bodove

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija u drugu fazu natjecanja prenijela je jedan bod, a u prvom dvoboju drugog kruga srušila je do danas neporaženu Crnu Goru 26-25.

Opet smo dosta nervozno otvorili dvoboj, a prvi gol dočekali smo u 4. minuti kada je zabila Ježić. Odmah su nam uzvratile Crnogorke, no potom je uslijedio niz Hrvatske od tri gola za vodstvo 4-1 u 7. minuti. Nakon toga malo smo stali u napadu pa je Crna Gora u 11. minuti došla na minus 1 (5-4). U 13. minuti Crnogorke su se potpuno vratile u igru i to nakon solo akcije rođenje Sinjanjke Matee Pletikosić.

U 17. minuti vratili smo se na plus dva odlično iskoristivši igračicu više, a za 8-6 pogađale su prvo Ježić pa Šimara. U 22. minuti opet smo imali plus tri nakon što su golove povezale Milosavljević i Zadravec. U samoj završnici prvog dijela Crnogorke su se vratile u igru i stigle do izjednačenja 13-13, a bio je to rezultat kojim se otišlo na odmor.

Dobro smo otvorili nastavak te smo u 35. minuti opet imali plus dva (16-14). No, tu nismo stali, nego smo preko Milosavljević u 37. minuti stigli i do plus tri , da bi imali i priliku za plus četiri, ali je promašila Blažević zicer s crte. Ista igračica zato nije pogriješila u sljedeća dva napada kada prvo sa sedam metara donosi prvi put na utakmici plus četiri (18-14), a onda golom iz igre i plus pet (19-14). Ali Crna Gora se nije predavala te su cijelo vrijeme držale zaostatak od tri ili četiri gola, da u 53. minuti stigle i na minus dva (23-21). Mučili smo se u napadu pa su u 55. Crnogorke došle i na samo minus jedan (24-23). Imale su u posljednjoj minuti priliku naše protivnice doći i do izjednačenja, ali su promašile posljednji napad te je veliko slavlje Hrvatica moglo početi.

Valentina Blažević je sa šest pogodaka predvodila hrvatske rukometašice. Pet golova je postigla Dejana Milosavljević, a četiri Katarina Ježić. Po triput su mrežu zatresle Ćamila Mičijević i Nikolina Zadravec.

Itana Grbić je s pet pogodaka bila najbolji strijelac u crnogorskoj reprezentaciji, a četiri gola je postigla Jelena Despotović.

Crna Gora je ostala na vrhu ljestvice s četiri boda, koliko ima i Švedska uz utakmicu manje. Hrvatska se s tri boda probila na treće mjesto. Četvrta je Mađarska s dva boda, jedan ima Senegal, a na dnu je Kamerun bez bodova.

Hrvatsku žensku rukometnu reprezentaciju na SP-u gledajte na Voyo i RTL Kockici. Prvenstvo u Švedskoj, Danskoj i Norveškoj počelo je 29. studenog i trajat će do 17. prosinca. Budite uz Kraljice šoka.