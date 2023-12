Kraljice su šokirane: 'Nema objašnjenja, bile smo nervozne, ali ništa nije gotovo...'

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija remijem 22-22 (9-11) protiv Senegala započela je svoj nastup u skupini A na Svjetskom prvenstvu u Goteborgu.

Tina Barišić s osam i Katarina Ježić s četiri gola bile su najefikasnije kod Hrvatske, dok je Doungou Camara sa 10 pogodaka bila nerješiva enigma za našu obranu.

Bio je to susret u kojem Hrvatska niti u jednom trenutku nije vodila, 12 minuta prije kraja je zaostajala čak četiri gola razlike (16-20) pa izabranice Ivice Obrvana na kraju mogu biti zadovoljne i bodom.

''S obzirom na to da smo cijelu utakmicu gubili možemo reći da smo dobili bod, ali smatram da smo kvalitetnije od njih. Nema objašnjenja, osjetila se nervoza, promašile smo koju čistu šansu na početku. Sada trebamo pogledat utakmicu i krenuti svatko od sebe. Nije ništa gotovo, ovo je prva utakmica, puno je još do kraja, a poznati smo kako uvijek idemo težim putem i vjerujem da će sve to bolje izgledati'', izjavila je nakon utakmice Dejana Milosavljević.

Foto: Profimedia Profimedia

Svoj komentar dala je i najraspoloženija iz redova Hrvatske, Tina Barišić:

''Nije bilo dovoljno, osvojile smo samo bod. Što je tragično, izvukli smo taj bod, nismo izgubile dva. Bile smo neprepoznatljive, nisu nas ni s čime iznenadile, a mi smo igrale u nekom neobjašnjivom grču. Nadam se da ćemo u nastavku skupljati bodove, to jest pobjeđivati.''

'To je još čudnije...'

Izbornik Obrvan ovako nešto nije mogao ni naslutiti: ''Svakako teška utakmica, očekivali smo pobjedu. Znao sam da neće biti lagano, primali smo golove tamo gdje smo se i pripremali što je još čudnije, ali na kraju moramo biti zadovoljni bodom jer smo gubili cijelu utakmicu. U nastavku ćemo morati biti bolji, ovdje smo krenuli s promašenim sedmercima i zicerima, bilo je vidljivo da su djevojke pod pritiskom. Možda jer se očekuje neki uspjeh koji vodi na Olimpijske igre, ali protiv Crne Gore nije bilo tako. Ipak, ostaje pohvalno da smo se uspjeli vratiti…''