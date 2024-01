Drugi krug Europskog prvenstva krenuo novim velikim iznenađenje: Portugalci srušili Norvešku

Drugi krug Europskog rukometnog prvenstva krenuo je iznenađenje Portugala.

Portugalci su naime u prvoj utakmici skupine 2 pobijedili Norvešku 35-32 (18-15).

Norvežani su dobro otvorili, u nekoliko navrata u prvom poluvremenu imali i plus tri, no u završnici prvog dijela Portugal je od zaostaka 13-11 došao do vodstvo 17-13.

U nastavku su Skandinavci u nekoliko navrata stizali na minus jedan, no u završnici su Portugalci to prelomili i upisali prve bodove u drugom krugu.

Portela s osam i Costa sa sedam golova bili su najbolji kod Portugala, dok je Blonz zabio sedam za Norvežane.

Sudjelujte u kreativnom natječaju Uhvati loptu, osvoji Telemach prvenstvo te 29. siječnja budi ponosni vlasnik QLED televizora i 1 godine besplatne pretplate na EON TV.