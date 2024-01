Austrija nastavila s iznenađenjima na Europskom prvenstvu: Golom 20 sekundi prije kraja srušili Mađare

Austrija nastavlja s iznenađenjima na Europskom prvenstvu, u prvom kolu drugog kruga pobijedili su Mađarsku 30-29.

Mađari su odlično otvorili i poveli 3-0 i veći dio prvog poluvremena održavali tu prednost, sve do posljednjih desetak minuta kada su se Austrijanci vratili.

Austrijanci su do prvog vodstva sitgli u 43. minti 23-22, da bi Mađari opet poveli u 58. minuti 28-27, međutim do kraja Austrija radi novi preokret i golom Bilyka 20 sekundi prije kraja dolaze do pobjede.

Austrija tako ima tri boda, Mađarska i Francuska dva, Hrvatska jedan, a Njemačka i Island su bez bodova.

