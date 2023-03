Legendarni Kauboj analizirao start reprezentaticije pod izbornikom Perkovcem: 'Mladost je dobra, ali...'

Hrvatska rukometna reprezentacija ni u drugom susretu kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2024. godine nije uspjela pobijediti Nizozemsku. Kauboji su na debiju izbornika Gorana Perkovca poraženi u Eindhovenu, dok su u Osijeku odigrali nerješeno 25:25.

Naši su rukometaši imali zadnji napad, pucao je Domagoj Duvnjak, ali je najbolji igrač u nizozemskim redovima vratar Bart Ravensbergen upisao svoju 15. obranu. Nije dobro, ali je zasigurno bolje nego što je bilo u prvom dvoboju protiv ovog protivnika.

'On nam je dao vjetar u leđa'

Svoje viđenje druge utakmice pod novim izbornikom za Net.hr dao je Vedran Zrnić, legendarno krilo hrvatske rukometne reprezentacije.

"Inače se u sportu tako događa kad si kvalitetnija reprezentacija a mi to jesmo, pa ti se dogodi da prvu utakmicu odigraš tako loše a drugu svim silama želiš dobiti. Na kraju krajeva, najviše mi je žao što uz nekako dobro drugo poluvrijeme, prvo malo lošije, tražili smo se, ali nismo pobijedili. Da, žao mi je što na kraju Hrvatska nije pobijedila Nizozemsku jer se tu vidjelo dosta dobrih stvari, osobito u drugom dijelu. Izbornik Goran Perkovac je tražio idealnu postavu, čak je puno igrača izmjenio i u prvom i u drugom dijelu. Praktički su svi igrali osim Srne. Jedino je možda Josip Šarac bio dosta spor u napadu i mislim da bi tu uz Karpa Sirotića i Klaricu i Srnu, mislim da bi mogao pomoći u utakmici. Međutim, u prvom dijelu njihov golman Bart Ravensbergen je bio jako dobar a mi smo imali dvije obrane. U jednom trenutku, Bart Ravensbergen je imao 6. Bilo je tad 5 razlike za njih i onda nam se priključio Dominik Kuzmanović i on je vratio tu nadu uz malog Matea Maraša - njemu svaka čast. Zabio je do jednog trenutka 5 golova iz šest pokušaja. Prvi pokušaj je samo promašio. On nam je dao taj vjetar u leđa da se vratimo i igramo egal utakmicu do posljednje sekunde. Znači, drugo poluvrijeme smo igrali gol za gol", kazao nam je u uvodu Vedran Zrnić i nastavio.

"Tada smo svi u dvorani, svi gledatelji ispred malih ekrana, očekivali da će Hrvatska preokrenuti, da će se naša igra preokrenuti do te mjere da dobijemo ali nije. No, ono što mi je OK je da su utakmicu iznijeli mladi igrači koji trebaju nositi ovu reprezentaciju. Žao mi je što nismo dobili. Izbornik Goran Perkovac dobro je ubacio Duvnjaka da riješi utakmicu. Imao je zadnji šut. Nesreća je što nije ušlo i baš mi je žao što nismo dobili".

'Mladi su dobri, ali mora puno bolje'

Otkrio je Zrnić i kakav je dojam ostavila Hrvatska u prve dvije utakmice izbornika Perkovca.

"Morate znati da je izborniku jako teško - s malo treninga - nešto napraviti. Nizozemska, koliko god zvuči egzotično u svijetu rukometa, ona to nije sigurno 5 godina i to svatko tko prati rukome zna. Oni užasno dobro igraju u napadu. Imaju toliko dobro pogođene napade uz tog malog Steinsa koji stvarno hvata igrače u raskoraku. Jako su teški za braniti a uz to imali su raspoloženog vratara. Nije bilo našima lagano. Moj neki osobni dojam da smo išak nešto vidjeli od hrvatske rukometne reprezentacije, neke smo igrače dobili i idemo dalje. Ako budemo drugi u grupi imat ćemo težeg suparnika. Ta mladost koja je danas igrala mora znati jedno, a to je da se ovakve utakmice moraju dobiti. Mladi su bili dobri, međutim za nekakve dobre rezultate, a tome težimo, to mora biti puno bolje. Mladi moraju preuzimati rješenja i odgovornost u svoje ruke kao što su preuzimali neki mladi igrači danas. No, to nije dovoljno za svjetski vrh kojem mi težimo i mislimo da moramo biti".

Usprkos tvrdnjama kako Hrvatska ima bolju reprezentaciju i kvalitetniji roster od Nizozemske, Kauboji još jednom nisu uspjeli doći do pobjede, a Zrnić je detektirao u čemu je zapravo problem.

'Nismo još uigrani'

"Imamo kvalitetniji roster ali nije još uigran. Nizozemci su uigrani i dirigent im je taj mali Steins, dosta godina igraju zajedno. Hrvatska rukometna reprezentacija još nije uigrana i mislim da ćemo se vratiti na naš kolosjek samo za to treba vremena. To se neće dogoditi sutra, na EP-u ali ako se ovi mladi naši lavovi tako budu borili uz starije, mislim da imamo svjetlu budućnost. Imamo Martinovića, Klaricu, Maraša, Srnu, Karpa Sirotića... Tu još nedostaje Luka Cindrić, tu je Igor Karačić, Dule je uvijek tu. Mali Nančinović je pokazao da je u obrani jako dobar i stabilan međutim protiv Steinsa nitko ne može igrati. Grahovac je malo loše igrao napad. ispale su mu jedno tri-četiri lopte. Krila su nam dobra tako da je to dobro sve."

U početku smo igrali u grču a onda smo eksplodirali i vratili se u igru. To je dobar znak, to je znak karaktera...

"Da, žao mi je zato da nismo dobili. Karpo Sirotić je promijenio ritam u tom drugom dijelu. Igrali su svi sve, tu sad treba izbornik naći pravu postavu, pobjedničku, onu koja će nositi u pravom vremenu reprezentaciju do pobjeda."

'Steins je fenomenalan'

Još nam je jednom goleme probleme stvarao eksplozivni i lakonogi Luc Steins koji je pošteno namučio hrvatsku obranu.

"Fenomenalan je. Ima takav osjećaj, kad ga gledaš uživo, takav osjećaj za prostor da hvata visoke igrače, divove, a on ima 170 cm i 20 kilograma valjda... Mislim, bori se protiv divova sa svojim gabaritima od 203 cm i 120 kg. I kad god ga se pokuša zaustaviti on se nekako izmigolji a kad ga uhvatiš, zaustaviš, ti si mi u vratu i dobiješ dvije minute. Jako je teško. I mali kuži igru. On čitavu reprezentaciju vodi, kad povuče kontru točne zna tko je ostao od igrača i točno raspodjeli polukontru. Makar ga mi nismo danas toliko loše branili kao u prvoj utakmici. Prilagodili smo se. Moram pohvaliti i Kuzmanovića koji je pametno branio, 4 -5 šuteva im je skinuo na račun kroz glavu. Oni su mislili da će popustiti jer dosta toga pada na gu***u no toliko je inteligentan da im je ostao gore i pametno uzeo jako važne šuteve. I taj zadnji pokušaj Duleta... Uf, već sam vam dosadan time ali to nije ušlo zbog sreće. Čestitam dečkima bez obzira što nije bilo najbolje i želim im svu sreću".