Legendarni reprezentativac preuzima važnu ulogu u PPD Zagrebu: 'Želja je biti na Final Fouru Lige prvaka'

U srijedu je došlo do promjene u upravljačkoj strukturi rukometnog kluba PPD Zagreb pa je tako novi sportski direktor postao nekadašnji igrač Damir Bičanić.

Bivši rukometaš zagrebačkog kluba u dva mandata te donedavni direktor za Međunarodne odnose i odnose s EHF-om i SEHA ligom tako će preuzeti i treću važnu dužnost u najboljem hrvatskom rukometnom klubu.

„Prije svega sam iznimno sretan i počašćen što ću preuzeti ovu ulogu. Dat ću sve od sebe da što bolje obavljam svoj posao, baš kako je to prije mene radio moj prijatelj i kolega Josip Valčić. On je odradio vrhunski posao i ja ću ustrajati na tome da klub nastavi istim putem, a ukoliko nam to financije dozvole pokušati ćemo svi skupa dignuti priču na jednu još veću razinu“, rekao je novi sportski direktor PPD Zagreb.

„Činjenica da sam većinu karijere proveo u Španjolskoj i pogotovo Francuskoj pomaže mi u obavljanju ovog posla kojeg zapravo obnašam već skoro mjesec dana, samo je sada to postalo i službeno. Činjenica da govorim tri strana jezika može mi pomoći u ovom poslu, ali isto tako i brojna poznanstva i prijateljstva koja sam stekao u tim godinama. Igrajući gotovo deset godina vani vidio sam mnoge pozitivne, ali i neke negativne stvari u smislu organizacije i vođenja kluba i to je svakako vrijedno iskustvo koje će mi ovdje dobro doći“, dodao je Bičanić te otkrio neke planove kluba u bliskoj budućnosti.

„U ovom trenutku mogu reći kako smo blizu potpisa ugovora s jednim desnim vanjskim i jednim pivotom. Također, moja je želja da se dovede i još jedan kvalitetan i iskusniji šuter. Mislim da bismo tako mogli upotpuniti sliku Zagreba za sljedeću sezonu. Što se tiče nekog dugoročnijeg plana želja je svih nas u upravi da vratimo Zagreb tamo gdje smatramo da klub zaslužuje biti. Želja je biti dio Final Four turnira Lige prvaka ili barem što bliže tome. Što se regije tiče mislim da smo u ovom trenutku ipak stepenicu iznad hvalevrijednih konkurenata poput Celja, Nexea ili Vardara. Iznad nas su, treba i to reći, klubovi poput Veszprema i Szegeda ali činjenica jest i da su njihove financije bitno drugačije od naših“

Kao igrač Damir Bičanić je nastupao za Umag, Osijek Elektromodul, Agram Medveščak, CO Zagreb, CB Ademar Leon, Chambery, te PPD Zagreb. Za reprezentaciju Hrvatske upisao je 101 nastup uz 176 postignutih pogodaka, a osvojio je srebra na Mediteranskim igrama u Almeriji 2005. godine te Europskom prvenstvu u Austriji 2010. godine. Može se pohvaliti i s osvojenim broncama na Europskom prvenstvu u Srbiji 2012., Olimpijskim igrama u Londonu 2012. te Svjetskom prvenstvu u Španjolskoj 2013. godine.